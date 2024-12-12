Τουρκία για Μπάρακ και Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ στη μια όχθη του Αιγαίου διόρισε τον φίλο του, στην άλλη τη νύφη του

«Ο Τραμπ στη μια όχθη του Αιγαίου διόρισε τον φίλο του, στην άλλη τη νύφη του» δηλώνουν την Πέμπτη τα τουρκικά ΜΜΕ, με τον Μανώλη Κωστίδη να θεωρεί ότι η επιλογή Τραμπ για πρέσβη στην Άγκυρα, του Τόμας Μπάρακ, είναι καλύτερη από της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, κάτι που προκάλεσε την… αντίδραση του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου. Σημειώνεται ότι η Γκίλφοϊλ δεν είναι νύφη του Τραμπ, αλλά πρώην αρραβωνιαστικιά του πρωτότοκου παιδιού του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου.

«Προάγγελος μιας νέας εποχής στο Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή θεωρείται η ταυτόχρονη επιλογή υποψηφίων Τραμπ για την τουρκική και την ελληνική πρεσβεία. Ενώ οι ειδικοί δηλώνουν ότι αυτοί οι διορισμοί μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στη μείωση των εντάσεων, ειδικά στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από την απόδοση των Μπάρακ και Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της θητείας τους» σημειώνεται στα τουρκικά ΜΜΕ.

«Ο Μπάρακ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράνομη δραστηριότητα ως πράκτορας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αντιμετώπιζε εννέα κατηγορίες έως το 2022» τονίζεται.

«Είναι Αμερικανός Λιβανέζικης καταγωγής, είναι γνωστός για την εμπειρία του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Μπάρακ, ο οποίος είναι στενός φίλος του Τραμπ εδώ και πολλά χρόνια, έχει στενές σχέσεις με ορισμένες χώρες της περιοχής, καθώς και τις διασυνδέσεις του στον επιχειρηματικό κόσμο. Αναφέρεται ότι αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να δημιουργήσουν πλεονέκτημα όσον αφορά τη διατήρηση της ισορροπίας στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ» αναφέρεται σε άλλη εφημερίδα.

«Οι στενοί δεσμοί του Μπαράκ με την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσαν να έχουν πιο άμεσο αντίκτυπο στις διπλωματικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, η έλλειψη διπλωματικού υποβάθρου από τον Μπάρακ εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο επιτυχημένη θα είναι αυτή η διαδικασία».

Σε ό,τι αφορά τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα τονίζεται πως «η σχέση του Γκίλφοϊλ με την οικογένεια Τραμπ προσθέτει μια αξιοσημείωτη διάσταση σε αυτόν τον διορισμό. Στη δήλωσή του, ο Τραμπ τόνισε ότι η εμπειρία και η ικανότητα της Γκίλφοϊλ δημιουργούν ένα κατάλληλο προφίλ για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: skai.gr

