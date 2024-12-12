Αυστρία: Το κοινοβούλιο αίρει την ασυλία του ακροδεξιού Χέρμπερτ Κικλ

Το αυστριακό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες Τετάρτη την άρση της ασυλίας του ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος FPÖ - που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις φετινές βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία, στα τέλη Σεπτεμβρίου- Χέρμπερτ Κικλ, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας προκειμένου ο 56χρονος να υποβληθεί σε ανάκριση για φερόμενη ψευδορκία.

Ο Χέρμπερτ Κικλ είναι από την άνοιξη αντιμέτωπος με κατηγορίες για διασπάθιση κρατικών κεφαλαίων: φέρεται να πλήρωσε για την καταχώριση διαφημίσεων σε μέσα ενημέρωσης ώστε να εξασφαλίσει σε αντάλλαγμα ευνοϊκή κάλυψη.

Οι συντηρητικοί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι φιλελεύθεροι του NEOS και οι Πράσινοι τάχθηκαν υπέρ, συνόψισε η αυστριακή εθνική αντιπροσωπεία σε ανακοίνωσή της.

Μόνο το Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) του κ. Κικλ καταψήφισε το αίτημα, διατεινόμενο πως ο αρχηγός του υφίσταται «διωγμό» ώστε να τρωθεί η παράταξη.

Εισαγγελείς ειδικευμένοι σε υποθέσεις διαφθοράς υπέβαλαν το αίτημα στα μέσα Νοεμβρίου, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την έρευνα που διενεργούν σε βάρος του. Φέρεται να διέπραξε ψευδομαρτυρία τον Απρίλιο, ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής επιφορτισμένης να ερευνήσει υπόθεση κατάχρησης δημοσίου χρήματος.

Η αυστριακή Βουλή ενέκρινε επίσης την άρση της ασυλίας άλλων τριών βουλευτών του FPÖ, που παραβρέθηκαν τον Σεπτέμβριο στην κηδεία πρώην κοινοβουλευτικού της παράταξης, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκε τραγούδι των ναζί.

Κατηγορούνται πως παραβίασαν νόμο του 1947 που προβλέπει ποινικό κολασμό οποιουδήποτε αποπειράται να επανιδρύσει το ναζιστικό κόμμα, να ιδρύσει οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία, να διαδώσει αυτή την ιδεολογία, ή αρνείται τα εγκλήματα των ναζί κατά της ανθρωπότητας, πάνω απ’ όλα το Ολοκαύτωμα.

Η υπόθεση πυροδότησε κατακραυγή κι αγανακτισμένες αντιδράσεις στη χώρα των Άλπεων λίγο πριν από τις εκλογές.

Μολαταύτα, το ακροδεξιό κόμμα κέρδισε τις εκλογές, γεγονός άνευ προηγουμένου.

Πάντως η νίκη δεν του άνοιξε την πόρτα της αυστριακής καγκελαρίας.

Ελλείψει συμμάχων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Χέρμπερτ Κικλ αποκλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος. Το τρέχον διάστημα ο δεξιός καγκελάριος Καρλ Νιχάμερ διαβουλεύεται με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

