Η Meta δώρισε 1 εκατ. δολάρια στο ταμείο για την ορκωμοσία του Τραμπ

Η Meta Platforms δώρισε 1 εκατ. δολάρια στο ταμείο για την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να οικοδομηθεί μια θετική σχέση με την κυβέρνηση μετά από ένα τεταμένο ιστορικό, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Αν και μικρή, η Meta δεν είχε κάνει αντίστοιχη δωρεά για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ή στην προηγούμενη θητεία του Τραμπ, και έρχεται έπειτα από ένα δείπνο του Νοεμβρίου μεταξύ του Τραμπ και του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο Mar-a-Lago. Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε τη δωρεά, την οποία ανέφερε νωρίτερα η Wall Street Journal, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Η Meta κατέχει το Facebook και το Instagram, πλατφόρμες που ο Τραμπ χρησιμοποιούσε κατά κόρον κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, μέχρι που οι λογαριασμοί του ανεστάλησαν μετά την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Η Meta απαγόρευσε τους λογαριασμούς του λόγω ανησυχίας ότι ο Τραμπ θα υποκινούσε περαιτέρω βία αρνούμενος την εκλογική νίκη του Μπάιντεν.

Οι λογαριασμοί του Τραμπ αποκαταστάθηκαν το 2023, αλλά συνέχισε να μιλάει ανοιχτά για την αδικία από τον Ζούκερμπεργκ. Τον Μάρτιο, ο Τραμπ αποκάλεσε τη Meta «εχθρό του λαού» και αργότερα άφησε να εννοηθεί ότι ο Ζούκερμπεργκ θα έπρεπε να φυλακιστεί για φερόμενη παρέμβαση στις εκλογές.

