Τα Λευκά Κράνη, μια οργάνωση Σύρων διασωστών, ανακοίνωσαν σήμερα ότι ζήτησαν τη βοήθεια του ΟΗΕ προκειμένου να παραλάβουν από τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τον ανατραπέντα πρόεδρο που έφυγε από τη χώρα, τα σχέδια των «μυστικών φυλακών» της Συρίας.

Αφού εκδιώχθηκε από την εξουσία από τον συνασπισμό των ισλαμιστών ανταρτών, ο Άσαντ κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του στη Ρωσία.

«Απευθύναμε αίτημα στον ΟΗΕ, μέσω ενός διεθνούς διαμεσολαβητή, να παρακαλέσει τη Ρωσία να ασκήσει πιέσεις στον εγκληματία (…) Μπασάρ αλ Άσαντ» ανέφερε ο επικεφαλής της οργάνωσης, ο Ραέντ αλ Σάλεχ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως εξήγησε, θέλει να αποκτήσει τους χάρτες όπου καταγράφονται οι τοποθεσίες των μυστικών φυλακών, αλλά και τους καταλόγους των κρατουμένων «ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτούς το συντομότερο δυνατόν».

Μετά την έναρξη, το 2011, του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πέθαναν στις συριακές φυλακές, κυρίως από βασανιστήρια, όπως υπολόγιζε το 2022 το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την ίδια εποχή το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι περίπου 30.000 άνθρωποι είχαν κρατηθεί στη διαβόητη φυλακή Σεντνάγια, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό και μόνο 6.000 αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η Διεθνής Αμνηστία, από την πλευρά της, κατέγραψε χιλιάδες εκτελέσεις και κατήγγειλε μια «πολιτική εξόντωσης», χαρακτηρίζοντας τη Σεντνάγια «ανθρώπινο σφαγείο».

Όταν μπήκαν στη Δαμασκό, την Κυριακή, οι Σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη φυλακή και απελευθέρωσαν τους κρατούμενους.

Τα Λευκά Κράνη ανέφεραν σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στη φυλακή αυτή, όπου υποψιάζονταν ότι υπήρχαν υπόγειες κρύπτες. Κάποιες οικογένειες ωστόσο πιστεύουν ότι πολλοί από τους δικούς τους ανθρώπους εξακολουθούν να βρίσκονται στα υπόγεια της φυλακής.

«Οι θηριωδίες και τα απερίγραπτα εγκλήματα του πρώην καθεστώτος Άσαντ είναι αχαρακτήριστα», είπε ο αλ Σάλεχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

