Συρία: 35 άνθρωποι εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τους τζιχαντιστές 

Φρίκη στη Συρία. Τριάντα πέντε άνθρωποι, στην πλειονότητά τους πρώην αξιωματικοί του στρατού του Μπασάρ αλ Άσαντ, εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες τις τελευταίες τρεις ημέρες στην επαρχία Χομς της κεντρικής Συρίας, από μαχητές προσκείμενους στον κυβερνητικό ισλαμιστικό συνασπισμό, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πολλοί από τους δράστες συνελήφθησαν. Η νέα κυβέρνηση κατηγόρησε την Παρασκευή τα μέλη μιας «εγκληματικής ομάδας» που επωφελήθηκε από μια «εκστρατεία εκκαθάρισης παρανόμων» για να διαπράξει βιαιοπραγίες σε βάρος των κατοίκων της Χομς. Το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana μετέδωσε ότι τα μέλη της ομάδας δήλωναν ότι ανήκαν στις «υπηρεσίες ασφαλείας».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο, οι συλλήψεις έγιναν αφού προηγήθηκαν εξωδικαστικές εκτελέσεις 35 ανθρώπων μέσα σε 72 ώρες καθώς και «ο εξευτελισμός δεκάδων μελών θρησκευτικών μειονοτήτων».

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν πρώην αξιωματικοί του καθεστώτος Άσαντ που είχαν πάει στα ειδικά κέντρα τα οποία ίδρυσε η νέα κυβέρνηση για να «τακτοποιήσουν» την κατάστασή τους.



«Δεκάδες μέλη των τοπικών ένοπλων ομάδων που υπάγονται στον νέο σουνιτικό ισλαμιστικό συνασπισμό που κυβερνά και συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ασφαλείας σε χωριά, στα βόρεια και τα δυτικά (της Χομς) συνελήφθησαν» ανέφερε το Παρατηρητήριο. Οι ομάδες αυτές «εφάρμοσαν αντίποινα και ξεκαθάρισαν παλιούς λογαριασμούς με τα μέλη της κοινότητας των Αλαουιτών, από την οποία κατάγεται ο Άσαντ, επωφελούμενες από το χάος και την εγγύτητά τους με τις νέες αρχές», πρόσθεσε.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για «αυθαίρετες, μαζικές συλλήψεις, επιθέσεις σε θρησκευτικά σύμβολα, ακρωτηριασμούς πτωμάτων, συνοπτικές και βάναυσες εκτελέσεις αμάχων που μαρτυρούν ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο σκληρότητας και βίας».

Οι νέες αρχές έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να καθησυχάσουν τις μειονότητες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υποστούν διώξεις, όμως οι Αλαουίτες φοβούνται ότι θα υποστούν αντίποινα, τόσο επειδή είναι θρησκευτική μειονότητα όσο και επειδή από αυτήν την κοινότητα κατάγεται η οικογένεια Άσαντ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

