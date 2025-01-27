Η κόντρα του Τραμπ με τον Καναδά και το Μεξικό είναι για αντιπερισπασμό

Του Jonathan Levin*

Στην Ουάσιγκτον, υπάρχει ένα εκτεταμένο και δικομματικό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της προβληματικής εμπορικής σχέσης των ΗΠΑ με την Κίνα, τον βασικό παγκόσμιο ανταγωνιστή στο πεδίο της οικονομικής και στρατιωτικής κυριαρχίας. Είναι λοιπόν παράξενο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε επίσημα τις διεθνείς εμπορικές απειλές αυτή την εβδομάδα αντιμετωπίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ήπια. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ο Τραμπ στόχευσε με τις πρώτες του απειλές το Μεξικό και τον Καναδά, τους φίλους και τους γείτονες της Αμερικής. Ε;

Και οι δύο χώρες έχουν υπογράψει την Εμπορική Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά, την οποία ο Τραμπ χαιρέτισε ως την «πιο δίκαιη, πιο ισορροπημένη και σύγχρονη εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε ποτέ». Και ενώ τα εμπορικά μας ελλείμματα στη Βόρεια Αμερική έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια από τότε που τέθηκε η συμφωνία σε ισχύ το 2020, οι χώρες εταίροι έχουν κάθε πρόθεση να επανεξετάσουν τη συμφωνία το 2026 για να τα αντιμετωπίσουν. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει εστιάσει τη ρητορική του σε αυτές τις χώρες γιατί είναι βολικοί αποδιοπομπαίοι τράγοι που χρειάζονται τις ΗΠΑ και εκφοβίζονται εύκολα. Κατά τη θητεία Trump 1.0, υπήρξε μια παρόμοια περίοδος έντασης σχετικά με την εμπορική συμφωνία , παρόλο που απλώς μόνο μετονόμασε και επικαιροποίησε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής ή NAFTA. Είναι κατανοητό ότι μπορεί να θέλει να δοκιμάσει ξανά την ίδια τακτική, αλλά παίζει με τη φωτιά χρησιμοποιώντας την για δεύτερη φορά.

Πρώτον, οι Βορειοαμερικανοί γείτονες της Αμερικής είναι εξοικειωμένοι με τα παιχνίδια του Τραμπ. Ο Καναδάς έχει ήδη επεξεργαστεί μια λίστα πολιτικά ευαίσθητων εισαγωγών από τις ΗΠΑ που θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς ως απάντηση, και το Bloomberg News αναφέρει ότι περιλαμβάνει προϊόντα όπως ο χυμός πορτοκαλιού Φλόριντα και το μπέρμπον του Κεντάκι. Το Μεξικό σίγουρα συντάσσει μία παρόμοια λίστα. Στην αρχή, αυτές οι απαντήσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, ωστόσο η ευρύτερη ροή του εμπορίου κάθε άλλο παρά ασήμαντη είναι.

Ο Καναδάς και το Μεξικό είναι οι δύο μεγαλύτερες ξένες αγορές της Αμερικής, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο όλων των εξαγωγών των ΗΠΑ. Όπως τόνισε ο συνάδελφός μου στο Bloomberg Opinion Liam Denning, οι ΗΠΑ θα είχαν εμπορικό πλεόνασμα από τον Καναδά αν δεν υπήρχε το πετρέλαιο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs Group Inc., η έρευνα σχετικά με τους δασμούς αντιποίνων κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ έδειξε ότι οδήγησαν σε χαμηλότερες τιμές και όγκους εξαγωγών στις ΗΠΑ, χαμηλότερη απασχόληση στη μεταποίηση και λιγότερες θέσεις εργασίας. Δεδομένου ότι αυτά στοχεύουν συνήθως σε τομείς όπου μπορούν να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη πολιτική ή οικονομική ζημιά, το Μεξικό και ο Καναδάς θα μπορούσαν να στοχεύσουν, μεταξύ άλλων, τα αυτοκίνητα αμερικανικής παραγωγής, τα αγροτικά προϊόντα και τα χημικά.

Οι ΗΠΑ έχουν σίγουρα τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από την ομάδα, αλλά η άσκησή της αυτή τη φορά θα είχε και μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Όταν ο Τραμπ απαίτησε επαναδιαπραγμάτευση της NAFTA στην πρώτη του διακυβέρνηση, ο πληθωρισμός ήταν περίπου 2% και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ήταν για 30 χρόνια στο περίπου 4%. Αν είχε επιλέξει να εφαρμόσει τις απειλές του και να επιβάλλει δασμούς 25%, οι Αμερικανοί καταναλωτές αναμφισβήτητα θα είχαν απορροφήσει το πλήγμα.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ εξελέγη από μια κουρασμένη από τον πληθωρισμό Αμερική. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε περίπου 2,9% σε σχέση με πριν από 12 μήνες και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να είναι γύρω στο 7%. Όπως γνωρίζουν ο Τραμπ και οι αντισυμβαλλόμενοί του, οι ψηφοφόροι δεν θα δέχονταν χαλαρά τις αυξήσεις τιμών στα μεξικανικά αυτοκίνητα ή στα προϊόντα σούπερ μάρκετ ή την απότομη αύξηση των τιμών της αντλίας ως αποτέλεσμα των δασμών στο καναδικό πετρέλαιο. Ούτε θα εκτιμούσαν τη συνεχιζόμενη ανοδική πίεση στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που μπορεί να προκύψουν από σημάδια αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Επίσης, η Αμερική θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και ένα άλλο κόστος. Το έγκλημα και η μετανάστευση ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ -περισσότερο και από το εμπόριο- και ο Τραμπ, επιβάλλοντας δασμούς θα υπονόμευε τους δικούς του στόχους οδηγώντας τους γείτονες σε οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, ιδιαίτερα το Μεξικό. Ο γείτονας της Αμερικής στο νότο στέλνει περίπου το 80% των εξαγωγών του στις ΗΠΑ και ένας εμπορικός πόλεμος θα οδηγούσε τους Μεξικανούς της εργατικής τάξης να αναζητήσουν εργασία στην Αμερική. Σε ένα χειρότερο σενάριο, θα μπορούσε ακόμη και να αυξήσει τη συμμετοχή εργαζομένων σε καρτέλ ναρκωτικών εάν η επίσημη οικονομία πληγεί.

Τέλος, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να αποξενώσουν δύο μεγάλους και σημαντικούς συμμάχους σε μια εποχή που ο κόσμος έχει γίνει πιο επικίνδυνος, και καλά θα κάνουμε να κρατήσουμε τους φίλους μας κοντά. Αυτό γενικά δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου ως αρθρογράφος για τις αγορές και τα οικονομικά. Αλλά ο Hal Brands, ένας συνάδελφος στο Bloomberg Opinion και ο διακεκριμένος καθηγητής Henry Kissinger στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, έγραψαν πρόσφατα ότι υπάρχει κάποια λογική πίσω από την ιδέα της επανάκαμψης της ηγεσίας των ΗΠΑ στο αμερικανικό ημισφαίριο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ ηγείται με παράξενες απειλές αντί για διπλωματία, βλάπτοντας τις σχέσεις και υπονομεύοντας την ηθική εξουσία της Αμερικής.

Ακόμη πιο παράξενο είναι γιατί ο Τραμπ δεν έχει θέσει ως προτεραιότητα την Κίνα. (Μια θεωρία: Προσπαθεί να παίξει τον «καλό αστυνομικό» προς το παρόν καθώς πιέζει για μια συμφωνία για τη μεταφορά του TikTok στα χέρια των ΗΠΑ. Θα το αφήσω έτσι, γιατί δεν έχω καλύτερες ιδέες.)

Με τον Τραμπ, οι δασμοί έχουν αναδειχθεί σε όπλο για κάθε πρόβλημα - οικονομικό ή άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Τραμπ μπορεί πράγματι να έχει δει μια ευκαιρία να αυξήσει τα έσοδα. Σε άλλες, μπορεί να σκοπεύει κυρίως να περιορίσει τις εμπορικές ροές για να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία. Και σε άλλες, μπορεί να πιστεύει ότι χρησιμοποιεί τις απειλές για τους δασμούς ως μοχλό για να πείσει τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής να μειώσουν τους δασμούς τους σε εμάς. Αλλά στην περίπτωση του Μεξικού και του Καναδά, δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα μπορούσε να πετύχει κάτι από αυτά χωρίς να προκαλέσει σημαντική παράπλευρη ζημιά στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για οικονομικά θέματα αλλά, αντ' αυτού, για τις πεποιθήσεις του Τραμπ για τη μετανάστευση και τη διακίνηση ναρκωτικών. «Σκεφτόμαστε με δασμούς 25% για το Μεξικό και τον Καναδά, επειδή επιτρέπουν σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων» να περάσουν τα σύνορα, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Brands, αυτά μπορεί να είναι παράπονα που αντιμετωπίζονται καλύτερα με συνεργασία παρά με άγριες απειλές. Όμως, όσον αφορά τα ζητήματα του εμπορίου και της οικονομίας, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα ευημερήσουν οι ΗΠΑ μέσω του τελευταίου παιχνιδιού του Τραμπ με τους δασμούς.



Ο Jonathan Levin είναι αρθρογράφος που γράφει για τις αγορές και τα οικονομικά των ΗΠΑ. Είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος του Bloomberg στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και το Μεξικό.



