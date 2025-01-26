Αίγυπτος: Το Κάιρο απορρίπτει κάθε απόπειρα εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους

Η Αίγυπτος απορρίπτει κάθε απόπειρα εξαναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων μακριά από τη γη τους, είτε προσωρινά, είτε μακροπρόθεσμα, ξεκαθάρισε την Κυριακή το υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας το σχέδιο Τραμπ.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο επαναλαμβάνει «τη διαρκή στήριξη της Αιγύπτου» στον παλαιστινιακό λαό, και απορρίπτει «κάθε επίθεση στα αναφαίρετα δικαιώματά του», είπε πρόκειται για «αποικισμό, για προσάρτηση εδαφών, για ερήμωση αυτών των εδαφών μέσω εκτοπισμού, για ενθάρρυνση της μεταφοράς ή του ξεριζωμού των Παλαιστινίων από τη γη τους, προσωρινά ή μόνιμα».

Η πρόταση του Αμερικανού πρόεδρου για μεταφορά των Παλαιστίνιων της Γάζας στην Αίγυπτο και την Ιορδανία επικρίθηκε νωρίτερα τόσο από τη Χαμάς όσο και από τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.