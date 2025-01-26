Συρία: Με τον Αχμέντ αλ Σάρα συναντήθηκε στη Δαμασκό ο αρχηγός της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν

Ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT, και «δεξί χέρι» του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, επισκέφθηκε τη Δαμασκό όπου συναντήθηκε με τον de facto ηγέτη της χώρα Αχμέντ αλ Σάρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ Χασάν Σαϊμπάνι και ο αρχηγός της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών Ενές Χατάμπ.

Ο Καλίν ήταν ο πρώτος υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος που είχε επισκεφθεί τη Δαμασκό, αμέσως μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και είχε προσευχηθεί στο εμβληματικό τέμενος των Ομεϋαδών.

Η Τουρκία απειλεί με στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία ζητώντας την κατάργηση της κουρδικής αυτονομίας, τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, βασικός κορμός των οποίων είναι οι κουρδικές δυνάμεις YPG, και την ενσωμάτωσή τους στον μελλοντικό στρατό της Συρίας, με παράλληλη αποχώρηση από τη Συρία της ηγεσίας τους.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η YPG συνδέεται με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, την οποία κατηγορεί για τρομοκρατικές επιθέσεις εις βάρος της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.