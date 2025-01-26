Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, το πλοίο Cassiopea του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται ήδη στα ανοικτά της νήσου Λαμπεντούζα, με στόχο να επιβιβάσει μετανάστες, οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν στα δυο κλειστά κέντρα του Γκιαντέρ και του Σενγκίν, στη βόρεια Αλβανία. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, πάντως, στο πλοίο φέρονται να έχουν επιβιβαστεί μόνον έντεκα άνθρωποι, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές και την Αίγυπτο.



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιμένει, ουσιαστικά, ότι είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησής της και όχι των δικαστών να αποφασίζει ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες προέλευσης των μεταναστών και αν μπορούν, κατά συνέπεια, οι προερχόμενοι από τις χώρες αυτές να μεταφέρονται στις δυο συγκεκριμένες δομές της Αλβανίας, απ' όπου οι αιτήσεις τους για άσυλο θα κρίνονται με ταχύτερο ρυθμό.

Ενόψει των δικαστικών αποφάσεων

Μέχρι τώρα όμως, τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο, οι δικαστές της Ρώμης ακύρωσαν τις αποφάσεις προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Γκιαντέρ και στο Σενγκίν. Κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί και πάλι στο άμεσο μέλλον ή τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει νέα ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αναμένεται μέχρι την άνοιξη και ίσως βάλει τέλος στο «μπρα ντε φερ» της κυβέρνησης Μελόνι με τους δικαστικούς, αποσαφηνίζοντας ρόλους και αρμοδιότητες επί του όλου θέματος.



Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, πάντως, η «σκληρή γραμμή» της Ρώμης στο μεταναστευτικό ενισχύεται από την πολιτική εγγύτητα με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια συντηρητική ατζέντα, με πολλά κοινά σημεία. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ίλον Μασκ υπεράσπισε ανοικτά την Μελόνι στην διαμάχη της με τους δικαστές, ενώ και ο Τραμπ, με αναφορά στο καίριας σημασίας θέμα των εμπορικών δασμών, επανέλαβε και πάλι, προχθές, ότι «η Μελόνι του αρέσει πάρα πολύ». Από την αρχή του χρόνου, άλλωστε, συναντήθηκαν ήδη δυο φορές, μετά από πρόσκληση του προέδρου και μεγιστάνα.



«Στην Αμερική ο Λευκός Οίκος ανήρτησε φωτογραφίες με τις πρώτες απελάσεις. Και η Ιταλία σέβεται τις υποσχέσεις της, ξαναρχίζοντας την μεταφορά παράνομων μεταναστών στην Αλβανία. Το μοντέλο Τραμπ εδώ στην Ιταλία υπάρχει ήδη, αλλά οι 'κόκκινοι δικαστές' συνεχίζουν να εναντιώνονται» γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Secolo d'Italia, η οποία ανήκει στο κόμμα της Μελόνι, τα «Αδέλφια της Ιταλίας».





