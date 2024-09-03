Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε και σήμερα, Τρίτη για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, τις επιχειρήσεις του στη βόρεια Δυτική Όχθη, όπου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο στρατός ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου μια μεγάλη επιχείρηση, την οποία αποκαλεί «αντιτρομοκρατική» σε πολλές πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου δρουν ένοπλες ομάδες που μάχονται την ισραηλινή κατοχή.

«Υπάρχουν 30 νεκροί και περίπου 130 τραυματίες στη Δυτική Όχθη από την (περασμένη) Τετάρτη» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Στον απολογισμό αυτόν περιλαμβάνονται και τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν στην περιοχή της Χεβρώνας, όχι κατά την επιχείρηση του στρατού αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο ένας από αυτούς φέρεται ότι ήταν ο δράστης μιας επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Ισραηλινούς.

Η στρατιωτική επιχείρηση επικεντρώνεται στην πόλη Τζενίν

Την Δευτέρα ο στρατός ανακοίνωσε ότι σε αυτήν την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» οι δυνάμεις του σκότωσαν 14 μαχητές και ότι «25 τρομοκράτες» συνελήφθησαν. Σύμφωνα με το υπουργείο, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τζενίν.

Σήμερα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι μια 16χρονη σκοτώθηκε από τον στρατό στο Κφαρ Νταν, ένα χωριό που υπάγεται στο κυβερνείο της Τζενίν. Δεν διευκρινίστηκε εάν η έφηβη περιλαμβάνεται στους 18, ούτε το πότε σκοτώθηκε.

Στην Τουλκάρεμ, κοντά στην Τζενίν, ο στρατός ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι έπληξε μια ομάδα Παλαιστίνιων μαχητών που «πυροβόλησαν τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης». Το νοσοκομείο της Τουλκάρεμ ανέφερε ότι ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε αυτό το πλήγμα ενώ ο πατέρας του και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, οι ομάδες του έδωσαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες σε πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας τραυματισμένος διασώστης.

Τα ξημερώματα σήμερα, λίγο νοτιότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στην πανεπιστημιούπολη του Μπιρζέιτ, κοντά στη Ραμάλα και κατάσχεσαν αντικείμενα που ανήκαν στο φοιτητικό συμβούλιο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, πέρυσι τον Οκτώβριο, κλιμακώνεται η ένταση και στη Δυτική Όχθη όπου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι (με βάση καταμέτρηση του ΟΗΕ) και 23 Ισραηλινοί (με βάση επίσημα ισραηλινά στοιχεία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

