Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ ανεβάζει ταχύτητα

Η νέα Συμμαχία Βάγκενκνεχτ έχει θέσει ως στόχο να κυβερνήσει σε Σαξονία και Θουριγγία. Υπό όρους όμως, τους οποίους οι πιθανοί κυβερνητικοί εταίροι απορρίπτουν. Έχει ελπίδες;

«Έχουμε πλέον μεγάλη ισχύ στη Γερμανία», λέει η Σάρα Βάγκενκνεχτ στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις εκλογές στα κρατίδια της Σαξονίας και της Θουριγγίας. Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), η οποία ιδρύθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2024, κατόρθωσε να γίνει η τρίτη ισχυρότερη δύναμη και στα δύο ομόσπονδα κρατίδια. Προκειμένου να σχηματιστούν κυβερνήσεις χωρίς την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το νέο κόμμα θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες.



«Οι άνθρωποι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε εμάς, το ένιωσα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας», τονίζει η Βάγκενκνεχτ. Η επιτυχία του κόμματος BSW αποτυπώνει επίσης το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία.

«Πόλεμος ή ειρήνη;» - Η προεκλογική εκστρατεία της Βάγκενκνεχτ

Ένα από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος της Βάγκενκνεχτ ήταν το «πόλεμος και ειρήνη». Διατυπώθηκε μάλιστα ως δίπολο στις αφίσες της: «πόλεμος ή ειρήνη». Ένας υπαινιγμός στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στον οποίο η Γερμανία έχει ενεργό ρόλο, στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία. Το κόμμα της Βάγκενκνεχτ θέλει να το αλλάξει.



Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι οι κυβερνήσεις των κρατιδίων στη Σαξονία και τη Θουριγγία δεν μπορούν να λάβουν τέτοιες αποφάσεις, παρά μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο.

Η Βάγκενκνεχτ καλεί σε διπλωματικές πρωτοβουλίες

Οι δημοσκοπήσεις είναι σαφείς: «Οι μισοί από τους Γερμανούς πολίτες φοβούνται το ενδεχόμενο εμπλοκής σε έναν μεγάλο πόλεμο, στην ανατολική Γερμανία μάλιστα ακόμη περισσότεροι», τονίζει η Βάγκενκνεχτ. Μια κυβέρνηση κρατιδίου με τη συμμετοχή της Συμμαχίας BSW θα πρέπει επομένως να τοποθετηθεί σαφώς υπέρ τους. Κατά την άποψή της, αυτό περιλαμβάνει και περισσότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.



Ο πολιτικός επιστήμονας Αντώνιος Σουρής από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (FU) μπορεί να φανταστεί έναν συμβιβασμό με στόχο να βρεθεί κοινό έδαφος σχετικά με τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία: με τη μορφή μιας δήλωσης προθέσεων σε μια συμφωνία συνασπισμού ότι η χώρα θα εργαστεί για την ειρήνη ή κάτι παρόμοιο.

Μεταξύ ομοσπονδιακής και τοπικής πολιτικής

Η Συμμαχία Βάγκενκνεχτ φαίνεται να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση: «Κανείς δεν μπορεί να μας προσπεράσει», εκτιμά η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της στη Σαξονία, Ζαμπίνε Τσίμερμαν. Ο Αντώνης Σουρής πιστεύει επίσης ότι το κόμμα έχει καλές προοπτικές. Θεωρεί στρατηγικά επιτυχημένη τη χρονική στιγμή της ίδρυσής του και την ιδέα της πρώτης συμμετοχής του στις εκλογές κρατιδίων στα ανατολικά με φόντο τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025: «Θα υπάρχει ακόμη η αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι νέο».



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.