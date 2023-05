Μήνυμα Ζελένσκι στη συνάντησή του με τη φον ντερ Λάιεν: Στο εξής γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης, όχι της Νίκης

Βίντεο με τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήρτησε στα social ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Από εδώ και στο εξής, η 9η Μαΐου θα είναι η Ημέρα της Ευρώπης - στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ουκρανία. Σήμερα, βρισκόμαστε στο Κίεβο αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα. Γιατί το Κίεβο είναι τόσο κατάλληλο μέρος για να γιορτάσουμε την ημέρα της Ευρώπης» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στην κοινή συνέντευξη με την πρόεδρο της Κομισιόν.



«Καθημερινά, ο γενναίος λαός της Ουκρανίας υπερασπίζεται τις ίδιες τις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ακόμα ότι οι εμπορικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από τους γείτονες της Ουκρανίας στην ανατολική Ευρώπη είναι «απολύτως απαράδεκτοι» και ότι το Κίεβο αναμένει «ισχυρές» ευρωπαϊκές αποφάσεις για την άρση τους.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαβρώσουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν και τα έσοδά του. Η Κομισιόν πρότεινε ένα 11ο πακέτο κυρώσεων. Η εστίαση είναι τώρα στην πάταξη της καταστρατήγησης (των κυρώσεων), μαζί με τους διεθνείς εταίρους μας» ανέφερε από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφθασε σήμερα Τρίτη στο Κίεβο για να σηματοδοτήσει την Ημέρα της Ευρώπης και να επιδείξει την υποστήριξή της στην Ουκρανία έναντι της ρωσικής επίθεσης την ημέρα που η Μόσχα τιμά τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.



Η πρόεδρος της Επιτροπής έφθασε στο Κίεβο με νυχτερινό τρένο προερχόμενο από την Πολωνία για να συναντήσει τον ουκρανό πρόεδρο και να εργασθεί σχετικά με το ουκρανικό αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που την συνοδεύουν.



Λίγο πριν από την άφιξή της, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επί δύο ώρες στο Κίεβο.



Προκαλώντας την οργή της Μόσχας, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε χθες διάταγμα για να γιορτάζεται στη χώρα του ως Ημέρα της Ευρώπης η 9η Μαΐου, όπως γίνεται στις Βρυξέλλες. Κατήργησε έτσι κάθε εκδήλωση για την Ημέρα της Νίκης, τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στις 9 Μαΐου, όπως γίνεται στη σοβιετική παράδοση που ισχύει στη Ρωσία, η οποία οργάνωσε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία παρουσία του Πούτιν.

