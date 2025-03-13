Ζελένσκι: Χωρίς καμία «ουσιαστική» απάντηση, η Ρωσία δείχνει ότι «επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο»

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία «ουσιαστική» απάντηση από τη Ρωσία δείχνει ότι «επιδιώκουν να παρατείνουν τον πόλεμο», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι σε δημοσίευσή του στα social media κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο» και προτρέπει τις ΗΠΑ να «αναγκάσουν» τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι τόνισε ιδιαιτέρως ότι «ήδη για περισσότερο από μία ημέρα, ο κόσμος δεν έχει ακούσει ακόμη μια ουσιαστική απάντηση από τη Ρωσία στις προτάσεις που έγιναν».

«Αυτό καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο και να αναβάλει την ειρήνη για όσο το δυνατόν περισσότερο. Ελπίζουμε ότι η πίεση των ΗΠΑ θα είναι επαρκής για να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο», είπε.

Πηγή: skai.gr

