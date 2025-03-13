Λογαριασμός
Ζελένσκι: Χωρίς καμία «ουσιαστική» απάντηση, η Ρωσία δείχνει ότι «επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο»

Ο Ζελένσκι σε δημοσίευσή του στα social media κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο» και προτρέπει τις ΗΠΑ να «αναγκάσουν» τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία «ουσιαστική» απάντηση από τη Ρωσία δείχνει ότι «επιδιώκουν να παρατείνουν τον πόλεμο», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι σε δημοσίευσή του στα social media κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο» και προτρέπει τις ΗΠΑ να «αναγκάσουν» τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι τόνισε ιδιαιτέρως ότι «ήδη για περισσότερο από μία ημέρα, ο κόσμος δεν έχει ακούσει ακόμη μια ουσιαστική απάντηση από τη Ρωσία στις προτάσεις που έγιναν».

«Αυτό καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο και να αναβάλει την ειρήνη για όσο το δυνατόν περισσότερο. Ελπίζουμε ότι η πίεση των ΗΠΑ θα είναι επαρκής για να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο», είπε.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν
