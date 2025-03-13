Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε για εξηγήσεις τους διπλωμάτες που εκπροσωπούν τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία στην Τεχεράνη, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την «κατάχρηση» όπως τη χαρακτήρισε, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών με αντικείμενο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε την Τετάρτη κατόπιν αιτήματος πολλών χωρών μελών (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Παναμάς, Νότια Κορέα), αφού δόθηκε στη δημοσιότητα η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) με βάση την οποία το Ιράν αύξησε σε «ανησυχητικό» βαθμό τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν το Συμβούλιο να καταδικάσει την «ιταμή» στάση του Ιράν. Στην ανακοίνωσή τους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ανέφεραν ότι το Ιράν είναι «η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα αλλά παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο για το οποίο δεν έχει κάποιον αξιόπιστο ειρηνικό σκοπό». Η Βρετανία προειδοποίησε ότι θα ζητήσει να επανεπιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν, από τον ΟΗΕ, για να εμποδιστεί η χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Σήμερα, οι διπλωμάτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών «κλήθηκαν στο υπουργείο (…) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέργειά τους με τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση του μηχανισμού του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη διεξαγωγή μιας συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες είχαν συνυπογράψει τη διεθνή συμφωνία του 2015 με την οποία η Τεχεράνη συμφωνούσε να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμά της με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει έτοιμος να συνομιλήσει με την Τεχεράνη για μια «συμφωνία» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και αποκάλυψε ότι έστειλε επιστολή προς την ιρανική ηγεσία, απειλώντας με πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε περίπτωση άρνησης. Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ άφησε να εννοηθεί ότι απορρίπτει την αμερικανική πρόταση για διαπραγματεύσεις, ωστόσο σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν απέκλεισε την πιθανότητα έναρξης συνομιλιών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

