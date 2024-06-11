Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντάται σήμερα, Τρίτη με τους ηγέτες της ισραηλινής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της νέας περιοδείας του στη Μέση Ανατολή με σκοπό να προωθήσει το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας υπέρ του οποίου τάχθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μετά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ θα έχει συναντήσεις το πρωί στο Τελ Αβίβ με τον Μπένι Γκαντς, που παραιτήθηκε προ ημερών από την κυβέρνηση πολέμου, κατόπιν με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, προτού μεταβεί στην Ιορδανία.

Η όγδοη περιοδεία του κ. Μπλίνκεν στην περιοχή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο καταγράφεται ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Δευτέρα αμερικανικό σχέδιο απόφασης που τάσσεται υπέρ της πρότασης για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το κείμενο, το οποίο «χαιρετίζει» την πρόταση, όπως παρουσιάστηκε την 31η Μαΐου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, έλαβε 14 ψήφους, η Ρωσία επέλεξε την αποχή.

«Αυτό το Συμβούλιο έστειλε σαφές μήνυμα στη Χαμάς: δεχτείτε την (πρόταση για) κατάπαυση του πυρός που είναι πάνω στο τραπέζι. Το Ισραήλ την έχει ήδη αποδεχθεί και οι μάχες μπορεί να σταματήσουν σήμερα αν η Χαμάς κάνει το ίδιο», σχολίασε η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Με ανακοίνωσή της η Χαμάς «χαιρέτισε» την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως «επιθυμεί να συνεργαστεί με τους αδελφούς μεσολαβητές για να αρχίσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή αυτών των αρχών».

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα παραπέμπει έτσι στις πάγιες απαιτήσεις του: τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, που έχει έδρα τη Δυτική Όχθη αλλά καλείται να διαδραματίσει ρόλο την επαύριον του πολέμου στον θύλακο, χαρακτήρισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Δρόμος προς την ηρεμία»;

Έπειτα από τον σταθμό του στην Αίγυπτο, όπου κάλεσε τις χώρες της περιοχής να «ασκήσουν πίεση στη Χαμάς» για να δεχθεί την κατάπαυση του πυρός, ο κ. Μπλίνκεν είχε συνομιλίες χθες με τον κ. Νετανιάχου για περίπου δυο ώρες προκειμένου να συζητήσουν για το σχέδιο και για τη Γάζα.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε πως «η πρόταση πάνω στο τραπέζι θα ανοίξει τον δρόμο προς την ηρεμία κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ» με τον Λίβανο και την εντατικοποίηση της προσπάθειας να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του Ισραήλ «με χώρες της περιοχής», ανέφερε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θέλω να πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία» των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων «να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Τη νύχτα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν σ’ όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Νοσοκομειακές πηγές έκαναν λόγο για νεκρούς στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, όπου επικεντρώνονται εδώ και περίπου μια εβδομάδα οι βομβαρδισμοί.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ύποπτος για επίθεση σε αυθαίρετο εβραϊκό οικισμό σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού σε χωριό κοντά στη Ραμάλα, στο πολλοστό αιματηρό επεισόδιο στην περιοχή αυτή, στο περιθώριο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον Λίβανο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ανάμεσά τους τρεις Σύροι που συνεργάζονταν με τη Χεζμπολά, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων που εισέρχονταν στη χώρα από τη γειτονική Συρία, ανέφεραν ΜΚΟ και στρατιωτική πηγή.

«Ανάγκη» για συμφωνία

Στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέστη πολιτική ήττα την Κυριακή, όταν παραιτήθηκε ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, μέλος της κυβέρνησης πολέμου, ο κεντρώος πολιτικός Μπένι Γκαντς, που απαιτεί την υιοθέτηση «σχεδίου δράσης» για την επομένη του πολέμου και δηλώνει πως η προτεραιότητα είναι να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Νωρίς σήμερα εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ ψήφισε κατά του αμφιλεγόμενου σχεδίου νόμου της κυβέρνησης συμμαχίας για την περιορισμένη στρατολογία των υπερορθόδοξων εβραίων.

Παρά τις εσωτερικές εντάσεις, ο κ. Νετανιάχου επιμένει να διατρανώνει τον διακηρυγμένο στόχο του να εξαλείψει τη Χαμάς, κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Επιδιώκει, σύμφωνα με μερίδα του ισραηλινού Τύπου, να καβαλήσει το κύμα της επιχείρησης που είχε αποτέλεσμα την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων το Σάββατο.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς υπογραμμίζει πως στην επιχείρηση αυτή σε πυκνοκατοικημένη περιοχή σκοτώθηκαν 274 Παλαιστίνιοι, απολογισμό που το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν στην πλειονότητά τους να κλειστεί συμφωνία, όχι κι άλλες επιχειρήσεις αυτής της φύσης, όπως η Ορίτ Μέιρ, η μητέρα του Αλμόγκ Μέιρ Τζαν, ενός από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν.

Οι όμηροι, είπε χθες, «έχουν ανάγκη συμφωνία για να επιστρέψουν στα σπίτια τους σώοι».

«Καταστροφή παντού»

Ο πόλεμος, που διανύει πλέον τη 249η ημέρα του, ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, οι 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες ως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 37.124 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Την 7η Μαΐου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν χερσαία επίθεση στη Ράφα (νότια), εξωθώντας σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που είχαν καταφύγει εκεί να φύγουν ξανά και κλείνοντας τη συνοριακή διέλευση που συνδέει τον θύλακο με την Αίγυπτο, κρίσιμη για να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια.

Στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, η Σουάντ αλ Κάνου προσπαθεί αβοήθητη να σώσει το μικρό παιδί της, τον Αμζάντ, απισχνασμένο από τον υποσιτισμό. «Αυτός ο πόλεμος ανέτρεψε και κατέστρεψε τις ζωές μας. Δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχει τίποτα να πιούμε, το μόνο που υπάρχει είναι η πολιορκία κι η καταστροφή παντού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

