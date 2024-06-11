Μαχητικό/βομβαρδιστικό Σουχόι Su-34 της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας συνετρίβη στη Βόρεια Οσετία, στον Καύκασο, κατά τη διάρκεια συνηθισμένης εκπαιδευτικής πτήσης εξαιτίας βλάβης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το διμελές πλήρωμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Στη Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας, σε ορεινή περιοχή, αεροσκάφος Su-34 των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε ερημική περιοχή» και τα «δύο μέλη» του πληρώματος σκοτώθηκαν, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το δυστύχημα «δεν προκάλεσε ζημιές στο έδαφος», συμπλήρωσε το υπουργείο.

«Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, η αιτία της συντριβής του αεροσκάφους ήταν τεχνική δυσλειτουργία», ανέφερε —σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS— εκπρόσωπος του υπουργείου.

Επιτροπή έρευνας μεταβαίνει στον τόπο της συντριβής για να εξιχνιαστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η Βόρεια Οσετία, που γειτονεύει με τη Γεωργία, στην ορεινή ζώνη του Καυκάσου, βρίσκεται κάπου 800 χιλιόμετρα από το μέτωπο με την Ουκρανία.

Την 8η Ιουνίου, οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν πως απωθήθηκε ουκρανική επίθεση με τρία drones εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου, η πρώτη εκεί από το ξέσπασμα του πολέμου με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.