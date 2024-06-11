Πάνω από 38 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση πρέπει να καταβάλει η διάσημη εταιρία με τις μπανάνες Chiquita (Τσικίτα) στις οικογένειες οκτώ ανδρών που δολοφονήθηκαν από οργάνωση παραστρατιωτικών στην Κολομβία, όπως αποφάνθηκε χθες Δευτέρα σώμα ενόρκων δικαστηρίου στη Φλόριντα.

Η Chiquita Brands International διατάχθηκε το 2007 από δικαστήριο των ΗΠΑ να καταβάλει πρόστιμο 25 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να μπουν στο αρχείο ποινικής φύσης κατηγορίες που αφορούσαν τη συνεργασία της με την ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Η εταιρεία είχε παραδεχτεί την ενοχή της, ισχυριζόμενη πως κατέβαλε προστασία στην οργάνωση αυτή από το 2001 ως το 2004, με αντάλλαγμα εγγυήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Το σώμα των ενόρκων στη Φλόριντα ανέφερε στη χθεσινή ετυμηγορία του ότι η Τσικίτα, εν γνώσει της, παρείχε σημαντική βοήθεια στην AUC, χρηματική και άλλη, σε βαθμό που επέτρεπε να θεωρηθεί ότι εγειρόταν κίνδυνος.

«Οι οκτώ άνδρες δολοφονήθηκαν από την AUC κι η εταιρεία δεν απέδειξε ότι η υποστήριξή της στην οργάνωση ήταν αποτέλεσμα κινδύνου για την Τσικίτα ή εργαζομένους της», αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Η ετυμηγορία «δεν θα φέρει πίσω τους συζύγους και τους γιους που χάθηκαν, αλλά αποκαθιστά το δίκαιο και επιρρίπτει την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εκεί όπου ανήκει, στην πόρτα της Τσικίτα», σχολίασε η Ανιέσκα Φρίσμαν, δικηγόρος που αντιπροσώπευσε τους προσφεύγοντες.

Η εταιρεία δεν απάντησε όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο για την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Ποια είναι η AUC

Η παραστρατιωτική οργάνωση AUC έσπερνε τον τρόμο για δεκαετίες στο εμπόλεμο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η δράση της είχε χιλιάδες θύματα, συχνά αθώους πολίτες ή ακτιβιστές, που δεν είχαν εμπλοκή στον εμφύλιο πόλεμο στην Κολομβία, ούτε σχέση με οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς εναντίον των οποίων στη θεωρία πολεμούσε, καθώς στην πορεία ενεπλάκη σε διακίνηση κοκαΐνης, εκβιάσεις και άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

