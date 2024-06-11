Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώνονται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωση τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη τους θανάτους τεσσάρων Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένου υπόπτου για επίθεση καταζητούμενου από το Ισραήλ, σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κοντά στη Ραμάλα, νέο επεισόδιο που προστίθεται στην ατελείωτη σειρά παρόμοιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε λακωνική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία έχει την έδρα της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε τους θανάτους των τεσσάρων Παλαιστινίων από «πυρά της κατοχής» (σ.σ. του Ισραήλ) στο Κφαρ Νιάμα, χωριό βορειοδυτικά της Ραμάλας.

Αντιδρώντας, το κόμμα Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, ανακοίνωσε «γενική απεργία» σήμερα στον τομέα της Ραμάλας σε ένδειξη καταδίκης των «δολοφονιών» αυτών και ότι προγραμματισμένη διαδήλωση σε ένδειξη υποστήριξης παλαιστινίων φυλακισμένων θα γίνει κανονικά.

Ο ένας από τους τέσσερις νεκρούς φέρεται να είχε επιτεθεί μερικές ώρες νωρίτερα σε αυθαίρετο οικισμό, στον Σντε Εφράιμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού αναπτύχθηκαν στο Κφαρ Νιάμα για «να συλλάβουν έναν από τους τρομοκράτες που διέπραξαν επίθεση εναντίον Εβραίων και πυρπόλησαν λυόμενη κατοικία στο αγρόκτημα Σντε Εφράιμ», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Όταν «έφθασαν οι δυνάμεις της τάξης στην τοποθεσία όπου κρύβονταν οι ύποπτοι, ο τρομοκράτης (σ.σ. που φερόταν να επιτέθηκε στο Σντε Εφράιμ) και άλλοι τρεις προσπάθησαν να διαφύγουν με όχημα κι αποπειράθηκαν να χτυπήσουν αστυνομικούς που επιχειρούσαν στην περιοχή. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», πρόσθεσε η ίδια πηγή, υποστηρίζοντας ακόμη πως κατασχέθηκαν «εκρηκτικά» και αυτόματο όπλο.

Από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, η βία έχει κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο στη Δυτική Όχθη, περιοχή κατεχόμενη από τον ισραηλινό στρατό μετά τον πόλεμο του 1967.

Από τον Οκτώβριο, τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ, σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και σε επιθέσεις εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις των παλαιστινιακών αρχών.

Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

