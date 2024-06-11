Ο Αμπάς «χαιρετίζει» την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς «χαιρέτισε» τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την έγκριση χθες σε ψηφοφορία στη Νέα Υόρκη απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την πρόταση που προβλέπει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Η παλαιστινιακή προεδρία θεωρεί την υιοθέτηση της απόφασης αυτής βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να τερματιστεί η εξελισσόμενη γενοκτονία του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν οι υπηρεσίες του κ. Αμπάς σε δελτίο Τύπου συνταγμένο στα αραβικά, που μεταδόθηκε από το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.