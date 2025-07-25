Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί την Κυριακή στη Σκωτία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν για τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

«Έπειτα από μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον @POTUS, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Σκωτία την Κυριακή, για να συζητήσουμε τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και πώς μπορούμε να τις διατηρήσουμε ισχυρές», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι πιθανότητες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «50-50 ή και λιγότερες», αν και, όπως είπε, οι Βρυξέλλες «θέλουν πάρα πολύ μια συμφωνία».

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια διαπραγματευτική λύση είναι εφικτή, την ώρα που τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν την επιβολή αντιμέτρων ύψους 93 δισ. ευρώ ($109 δισ.) σε αμερικανικά προϊόντα, σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες δήλωσαν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ενδέχεται να ανακοινωθεί ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις ίδιες ευρωπαϊκές πηγές, η συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει έναν βασικό δασμό 15% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ενώ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ εξετάζεται δασμός 50%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.