Αντιφατικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε την Παρασκευή ότι υπάρχει πιθανότητα «50-50 ή και μικρότερη» για την επίτευξη συμφωνίας, την ώρα που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες δηλώνουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ενδέχεται να ανακοινωθεί ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις ίδιες ευρωπαϊκές πηγές, η συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει έναν βασικό δασμό 15% σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ενώ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ εξετάζεται δασμός 50%.

«Εργαζόμαστε εντατικά με την Ευρώπη, την ΕΕ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για ταξίδι στη Σκωτία, όπου θα περάσει μερικές ημέρες παίζοντας γκολφ και πραγματοποιώντας διμερείς επαφές.

«Θα έλεγα ότι έχουμε 50-50 πιθανότητες, ίσως και λιγότερες, αλλά 50-50 πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία με την ΕΕ».

Ερωτηθείς για δεύτερη φορά σχετικά με τις προοπτικές για την επίτευξη συμφωνίας, είπε ότι «αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή... Νομίζω ότι η ΕΕ έχει αρκετά καλές πιθανότητες να καταλήξει σε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή».

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει ότι μια διαπραγματευτική λύση με τις ΗΠΑ είναι εφικτή, παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν την επιβολή αντιμέτρων ύψους 93 δισ. ευρώ ($109 δισ.) σε αμερικανικά προϊόντα, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Η Κομισιόν έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι στόχος της είναι να αποφευχθεί η επιβολή δασμών 30% από τις ΗΠΑ, που ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι, για να επιτευχθεί συμφωνία, η ΕΕ θα πρέπει να «καταφέρει να μειώσει» αυτόν τον δασμό, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Διπλωμάτες της ΕΕ εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές κινούνται προς μια πιθανή συμφωνία, που θα οδηγούσε σε γενικό δασμό 15% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ με βάση το μοντέλο της συμφωνίας της Ουάσιγκτον με την Ιαπωνία.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε αυτές τις αναφορές «εικασίες». Ο σύμβουλος του Τραμπ για το εμπόριο, Πίτερ Ναβάρο, δήλωσε στο Bloomberg News ότι η έκθεση της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί «με επιφυλακτικότητα».

Δεν υπήρξε σαφής εικόνα για το τι θα μπορούσε να προσφέρει η ΕΕ για να εξασφαλίσει μια συμφωνία. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι δεν εξετάζεται υπόσχεση για επενδύσεις στις ΗΠΑ, όπως έκανε η Ιαπωνία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, υπονοώντας ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς μονομερώς.

«Δεν είχαμε ιδιαίτερη τύχη με τον Καναδά. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Καναδά ίσως υπάρξει απλώς ένας δασμός, χωρίς πραγματική διαπραγμάτευση» ανέφερε.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι «οι περισσότερες εμπορικές συμφωνίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Αυγούστου» και ότι ορισμένες από αυτές μπορεί να γίνουν «μέσω επιστολής». Για τη συμφωνία με την Κίνα, ανέφερε ότι «έχουμε τα βασικά πλαίσια μιας συμφωνίας».



