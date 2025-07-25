Μάγχη: Αποτυχημένη η πρώτη απόπειρα με υπερελαφρύ μονοθέσιο ελικόπτερο

Ένας Γάλλος εφευρέτης που επιχείρησε να διασχίσει τη Μάγχη με ένα ιπτάμενο όχημα που μοιάζει με μικρό ελικόπτερο, το AirScooter, αναγκάστηκε να κάνει προσθαλάσσωση λόγω τεχνικού προβλήματος, λίγο πριν φτάσει στο Ντόβερ της Αγγλίας.

Ο 46χρονος Φράνκι Ζαπατά, πρώην πρωταθλητής του τζετ-σκι, αποκαλείται και «ιπτάμενος άνθρωπος» αφού πριν από έξι χρόνια διέσχισε τη Μάγχη με ένα flyboard, μια «ιπτάμενη σανίδα». Τότε, τα είχε καταφέρει με τη δεύτερη προσπάθεια.

«Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και προτίμησε την προσθαλάσσωση, ήταν ένα σενάριο που το είχαμε προβλέψει, στην περίπτωση που αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες», εξήγησε ο Λιονέλ Ζιορζί, ο υπεύθυνος ασφαλείας του εγχειρήματος.

«Έχουμε ένα ηλεκτρικό αλεξίπτωτο (…) και αμέσως μπόρεσε να προσθαλασσωθεί», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι τον περισυνέλεξε πολύ γρήγορα ένα σκάφος και «είναι σώος και αβλαβής».

Ο Ζαπατά απογειώθηκε από την Μπλεριό-Πλαζ, μια παραλία που έχει πάρει το όνομα του Λουί Μπλεριό, του πρώτου ανθρώπου που διέσχισε με αεροπλάνο τη Μάγχη, ακριβώς πριν από 116 χρόνια.

«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής, είναι το τέλος μιας πενταετούς, εντατικής έρευνας και ανάπτυξης», είχε δηλώσει ο ίδιος πριν από την αναχώρησή του, παραδεχομένος ότι αισθάνεται «λίγο αγχωμένος».

Το AirScooter είναι ένα είδος μονοθέσιου ελικοπτέρου με υβριδικό κινητήρα που φτάνει σε ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα και απογειώνεται κάθετα. Ο Ζαπατά άρχισε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες τις πτήσεις με αυτήν την ιπτάμενη συσκευή, βάρους 115 κιλών, την οποία προορίζει για «ψυχαγωγικούς σκοπούς». Φιλοδοξεί μέχρι τις αρχές του 2026 να φτιάξει στο Λας Βέγκας ένα κέντρο ψυχαγωγικών πτήσεων, ανοιχτό σε όλους. Με βάση τους αμερικανικούς κανονισμούς, δεν χρειάζεται άδεια πιλότου για να πετάξει κανείς με αυτό το «υπερελαφρύ όχημα».

«Ο στόχος είναι να πετάξουν πρώτα οι φίλοι, οι οικογένεια, η ομάδα μου. Και μετά, όλοι όσοι αγαπούν τις πτήσεις», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

