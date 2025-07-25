TASS: Απολύθηκε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος που επισκέφθηκε το Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία απέλυσε σήμερα ανώτερο στέλεχος του κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS, που είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, οι σχέσεις του οποίου με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες.

Ο Μιχαήλ Γκούσμαν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις στο TASS ως πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, είχε πάρει συνεντεύξεις από πολλούς ξένους ηγέτες για την τηλεοπτική του εκπομπή ενώ τον περασμένο μήνα ήταν ο συντονιστής σε μία συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και διεθνών πρακτορείων ειδήσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Γκούσμαν προκάλεσε την οργή Ρώσων μπλόγκερς που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, επειδή συμμετείχε σε ένα φόρουμ μέσων ενημέρωσης μαζί με Ουκρανούς δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μια περιοχή που το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε από την Αρμενία το 2023.

Στο φόρουμ ο Γκούσμαν επαίνεσε το Αζερμπαϊτζάν για τις σχέσεις που αναπτύσσει με ένα ευρύ κύκλο χωρών. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε κατά την διάρκεια του ίδιου φόρουμ σε Ουκρανό δημοσιογράφο, ότι οι Ουκρανοί δεν πρέπει ποτέ να δεχθούν την κατοχή.

Η απόλυση του Γκρούσμαν ανακοινώθηκε με μία σύντομη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης στην οποία δεν αναφέρονται οι λόγοι της απόλυσής του. Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν την απόλυση του Γκρούσμαν, ο οποίος γεννήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν και ο πατέρας του οποίου ήταν στρατιωτικός γιατρός του σοβιετικού πολεμικού ναυτικού, χαρακτηρίζοντας τον κατάσκοπο των Αζέρων.

«Αυτό είναι όλο. Ο κατάσκοπος των Αζέρων Γκρούσμαν εκδιώχθηκε από την θέση του ως πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του TASS» , έγραψε το εθνικιστικό κανάλι Mnogonational στην εφαρμογή Telegram, το οποίο έχει περίπου 400.000 συνδρομητές.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν επιδεινώθηκαν απότομα τους τελευταίους μήνες μετά την συντριβή τον περασμένο Δεκέμβριο ενός επιβατικού αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν που πετούσε στην νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 38επιβάινοντες στο αεροσκάφος.

Ο Αλίεφ έχει δηλώσει ότι θέλει η Ρωσία να αναγνωρίσει δημόσια ότι κατέρριψε κατά λάθος το αεροσκάφος και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους. Η Μόσχα δεν το έχει πράξει αυτό, αν και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Αλίεφ για το περιστατικό.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά τον θάνατο δύο Αζέρων στην Ρωσία που είχαν τεθεί υπό κράτηση, μετά τη σύλληψη τους κατά τη διάρκεια αστυνομικών εφόδων στο πλαίσιο έρευνας για φόνο. Στη συνέχεια, το Αζερμπαϊτζάν συνέλαβε Ρώσους δημοσιογράφους των κρατικών μέσων ενημέρωσης, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ως αντίποινα.

Σε μια ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος του TASS Αντρεί Κοντρασόφ ευχαρίστησε τον Γκρούσμαν για τις υπηρεσίες που προσέφερε επί 30 χρόνια στο πρακτορείο. Ο Γκούσμαν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει αν η απόλυσή του συνδέεται με το ταξίδι του στο Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

