«Ιστορική καμπή» στη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου - Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει το Λονδίνο τη νέα «στρατηγική συνεργασία» που υπέγραψαν τα δύο μέρη πριν από λίγο στη Βρετανική πρωτεύουσα «στοχεύοντας στην ενίσχυση της βρετανικής οικονομίας, τη μείωση του κόστους ζωής και την αποκατάσταση κρίσιμων εμπορικών και τεχνολογικών δεσμών με την Ευρώπη». Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείο.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Κόστα, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία «δεν απέχουν πολύ» από την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για το Γιβραλτάρ.

Ειδικότερα, η συμφωνία, όπως τονίζει η Ντάουνιγκ Στριτ, είναι προϊόν εντατικών διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν έξι μήνες και περιλαμβάνει πακέτο μέτρων τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2040 με 9 δισεκατομμύρια στερλίνες.

Βρυξέλλες και Λονδίνο κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέργεια, η κινητικότητα των νέων και η άμυνα, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν λίγες ώρες πριν από την έναρξη της πρώτης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στην μετά Brexit εποχή.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη «νέα στρατηγική σύμπραξη» με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη «νέα εποχή» στις σχέσεις με τον ευρωπαϊκό συνασπισμό.

«Αυτή είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη σχέση μας, αλλά είναι πραγματικά καλό που μπορούμε να συναντηθούμε γύρω από αυτό το τραπέζι» είπε ο Στάρμερ και πρόσθεσε ότι αυτή είναι η πρώτη «από τις πολλές συνόδους κορυφής που θα πραγματοποιηθούν σε αυτή τη νέα εποχή».

«Υλοποιούμε όσα ψήφισε το βρετανικό κοινό πέρυσι και την αποστολή αυτής της κυβέρνησης να προσφέρει ασφάλεια και ανανέωση στη χώρα μας και να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων» υπογράμμισε ο Στάρμερ και τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αφορά «την αποχώρηση από παλιές, μπαγιάτικες συζητήσεις, το να κοιτάμε μπροστά, όχι πίσω, και να επικεντρωθούμε σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Εξηγεί ότι η συμφωνία έχει επιτευχθεί χάρη σε «σκληρή συνεργασία σε κάθε επίπεδο».

«Τα έγγραφα που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό πακέτο που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες μας.»

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε μια «πραγματική ευκαιρία να γυρίσει σελίδα» κατά την άφιξή της στο Lancaster House.

«Συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της κοινής μας ηπείρου και την ευημερία των ανθρώπων εκατέρωθεν της Μάγχης» τόνισε.

Σημειώνεται πάντως πως η νέα συμφωνία δεν επιστρέφει στο καθεστώς της ενιαίας αγοράς, της τελωνειακής ένωσης ή της ελεύθερης μετακίνησης, τηρώντας τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Ωστόσο, σηματοδοτεί μια σημαντική επαναπροσέγγιση, βασισμένη στον ρεαλισμό, τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος.

Δείτε μερικά σημεία από την περίληψη της συμφωνίας που δημοσίευσε η Ντάουνινγκ Στριτ

Αλιευτικά δικαιώματα

Οι ισχύοντες κανόνες για την αλιεία λήγουν τον Ιούνιο του 2026. Σύμφωνα με τα όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα συμφωνήθηκε μια αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα για την αλιεία έως τις 30 Ιουνίου 2038. Το κείμενο φέρεται να αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Σημειώνουμε τις πολιτικές συμφωνίες που οδηγούν σε πλήρη αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα για την αλιεία έως τις 30 Ιουνίου 2038 επεκτείνοντας τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας σε συνεχή βάση».

Πάντως, ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς επέμεινε το πρωί της Δευτέρας ότι η κυβέρνηση δεν θυσίασε την αλιεία με αντάλλαγμα συμφωνία σε άλλα ζητήματα, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για την αλιευτική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου «είναι θεμελιώδης».

Ανάσα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Μεταξύ των βασικών σημείων της συμφωνίας βρίσκεται η νέα συμφωνία SPS (υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων), η οποία, μειώνοντας τη γραφειοκρατία στα σύνορα, απλοποιεί τη διακίνηση τροφίμων και ποτών. Η αποκατάσταση της ομαλής ροής αγαθών, κυρίως μεταξύ Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη ποικιλία στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, η συμφωνία επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων όπως μπιφτέκια και λουκάνικα προς την ΕΕ. Πρόκειται για προϊόντα που είχαν σταματήσει να εξάγονται μετά το Brexit, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην εν λόγω βιομηχανία.

Προστασία της ενέργειας και της βιομηχανίας

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας αφορά τη σύνδεση των Συστήματων Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων των δύο πλευρών. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τον επικείμενο «φόρο άνθρακα» της ΕΕ, ο οποίος, χωρίς συμφωνία, θα κόστιζε στις βρετανικές επιχειρήσεις 800 εκατομμύρια στερλίνες κάθε χρόνο.

Ειδική μέριμνα δόθηκε και στον τομέα της χαλυβουργίας, με προσαρμοσμένο καθεστώς που προστατεύει τις εξαγωγές από νέους δασμούς της ΕΕ. Έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Ντάνουνιγκ Στριτ , θα εξοικονομήσει ετησίως στο κλάδο 25 εκατομμύρια στερλίνες.

Οφέλη για πολίτες και ταξιδιώτες

Η συμφωνία όμως έχει και απτά οφέλη για τους πολίτες:

Βρετανοί τουρίστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερα eGates στην Ευρώπη, μειώνοντας έτσι την αναμονή στα σύνορα.

Εισάγεται εκ νέου το «διαβατήριο κατοικίδιου» για σκύλους και γάτες, καταργώντας έτσι τη χρονοβόρα διαδικασία πιστοποιητικών υγείας.

Παράλληλα ξεκινούν συνομιλίες για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων (Erasmus). Το πρόγραμμα αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στους νέους να ζήσουν, να εργαστούν και να ταξιδέψουν στην Ευρώπη με ευελιξία. Πρόκειται για ένα καθεστώς ανάλογο με αυτό που ισχύει μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Εστίαση στην ασφάλεια και τη μετανάστευση

Η συμφωνία προβλέπει επίσης πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα προσώπων της ΕΕ για την ενίσχυση της διασυνοριακής ασφάλειας. Την ίδια στιγμή εντείνεται η συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και της αντιμετώπισης των επικίνδυνων διελεύσεων από την θάλασσα της Μάγχης.

Υπογράφθηκε επίσης νέα Συμφωνία Ασφάλειας και 'Αμυνας που θα επιτρέψει στη βρετανική αμυντική βιομηχανία να συμμετάσχει στο προτεινόμενο ευρωπαϊκό ταμείο «SAFE» ύψους 150 δισ. στερλινών.

«Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά. Να αφήσουμε πίσω τις παλιές διαμάχες και να βρούμε κοινές, λογικές λύσεις που ωφελούν τον βρετανικό λαό. Η Βρετανία επιστρέφει στη διεθνή σκηνή με μια κυβέρνηση στην υπηρεσία των εργαζομένων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νικ Τόμας-Σίμοντς υπογράμμισε: «Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας με την ΕΕ - ένα κεφάλαιο που αποδίδει για τους εργαζόμενους σε ολόκληρο το ΗΒ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.