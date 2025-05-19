Την ώρα που δεκάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους τελευταίους ανελέητους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα να απομακρυνθούν από διάφορες περιοχές στο νότιο τμήμα, εν μέσω εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Προς τους κατοίκους των περιοχών της Χαν Γιούνις, της Μπάνι Σουχέιλα και της Αμπασάν: ο ισραηλινός στρατός θα εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση για να καταστρέψει τις υποδομές τρομοκρατικών οργανώσεων στη ζώνη αυτή. Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως προς τα δυτικά», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Telegram.

«Από τώρα η περιοχή της Χαν Γιούνις θεωρείται επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων», υπογράμμισε ο ίδιος, μία ημέρα αφού ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι την έναρξη «ευρείας κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 22 ανθρώπων σε ισραηλινά πλήγματα, κυρίως γύρω από τη Χαν Γιούνις.

«Ο ισραηλινός στρατός κατοχής εξαπέλυσε σειρά σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων στη Χαν Γιούνις σήμερα το πρωί, κυρίως γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

Μόνο χθες, τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε σκηνές εσωτερικά εκτοπισμένων στο Αλ Μαουάσι (νότια), αλλά και σπίτια στην Τζαμπάλια (βόρεια), στη Σουάιντα (κεντρικά) και στη Χαν Γιούνις (νότια).

