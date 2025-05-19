Σε ένα ακόμη βήμα στην καταστολή των διαφωνούντων και των ακτιβιστών από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας κήρυξε σήμερα τη ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνή Αμνηστία «ανεπιθύμητη οργάνωση».

Με την απόφαση αυτή, η Μόσχα απαγορεύει τις δραστηριότητες της ΜΚΟ στη Ρωσία, εν μέσω καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και οποιασδήποτε επικριτικής φωνής στη χώρα.

⚡️ Russia declares Amnesty International an 'undesirable organization.'https://t.co/UUMt4Tq6LK — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 19, 2025

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1961, εδρεύει στο Λονδίνο και πραγματοποιεί εκστρατείες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων και ανθρώπων που χαρακτηρίζει «κρατούμενους συνείδησης».

«Τα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Λονδίνο είναι το κέντρο για την προετοιμασία παγκόσμιων ρωσοφοβικών έργων που χρηματοδοτούνται από συνεργούς του καθεστώτος του Κιέβου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ρώσου εισαγγελέα.

Η μκο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τακτικά «ανεπιθύμητες οργανώσεις που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την εθνική ασφάλειά της. Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβάλλει ποινές έως και πενταετούς φυλάκισης σε Ρώσους πολίτες που εργάζονται για τέτοιες οργανώσεις ή που τις χρηματοδοτούν.

Οργανώσεις που έχουν στο παρελθόν απαγορευτεί και χαρακτηριστεί ανεπιθύμητες περιλαμβάνουν τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace και τον σταθμό Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), ο οποίος χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

