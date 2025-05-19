Στο φως έρχονται λεπτομέρειες από το προσχέδιο μιας ιστορικής συμφωνίας στην οποία φαίνεται πως κατέληξαν Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο επανεκκίνησης των σχέσεών τους μετά το Brexit έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις. Όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς θα πρέπει πρώτα να διευθετηθούν ορισμένες λεπτομέρειες πριν τις τελικές υπογραφές. Ωστόσο, ήδη έχουν έρθει στη δημοσιότητα ορισμένες λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να σας πω σε αυτό το στάδιο ότι όλα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ ελπιδοφόρα, υπήρξαν κάποιες σημαντικές ανακαλύψεις και ουσιαστικά πρόκειται για το να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα» ανέφερε μιλώντας στο BBC. Η κυβέρνηση θέλει «οι άνθρωποι να δουν και να νιώσουν άμεσα οφέλη» και προσθέτει ότι «η κοινοβουλευτική κυριαρχία θα διατηρηθεί».

Η Σύνοδος αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:30 τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας) με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να υποδέχεται στο Λάνκαστερ Χάουζ την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

'Have you sold out the fish?'



Keir Starmer arrives at Lancaster House ahead of major summit with EU chief Ursula von der Leyen after fishing deal reportedly agreed https://t.co/oWRiZ6kTWl pic.twitter.com/8Zbnvj7Ub8 — ITVPolitics (@ITVNewsPolitics) May 19, 2025

Σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες έχει συναφθεί μια συμφωνία για την πρόσβαση αλιευτικών σκαφών της ΕΕ στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία θα ισχύει έως το 2038. Αν και δεν μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες, το κείμενο φέρεται να αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Σημειώνουμε τις πολιτικές συμφωνίες που οδηγούν σε πλήρη αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα για την αλιεία έως τις 30 Ιουνίου 2038 επεκτείνοντας τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας σε συνεχή βάση».

Επιπλέον, ένα σύμφωνο για την άμυνα και την ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε λίγες ώρες.

«Σήμερα είναι μια πραγματικά μεγάλη ημέρα» ανέφερε η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς. «Όλοι μπορούμε να δούμε τους τελευταίους μήνες πόσο αλλάζει ο κόσμος, αλλά η βρετανική κυβέρνηση δεν πρόκειται απλώς να μείνει άπραγη και να παρακολουθεί αυτή την αλλαγή. Πρέπει να τη διαμορφώσουμε με γνώμονα το εθνικό μας συμφέρον».

Η Ριβς επισήμανε ότι η συμφωνία επαναφοράς μετά το Brexit θα βοηθήσει στην τόνωση της ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνεργασία για κανόνες ασφαλείας στα τρόφιμα και τα φυτά

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εργαστούν επίσης για τη θέσπιση κοινών προτύπων ασφάλειας τροφίμων και φυτών για την ομαλή ροή του εμπορίου, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου της συμφωνίας που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εργαστούν για τη δημιουργία ενός Κοινού Υγειονομικού και Φυτοϋγειονομικού Χώρου», αναφέρει το έγγραφο.

«Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων ζώων, ζωικών προϊόντων, φυτών και φυτικών προϊόντων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πραγματοποιείται χωρίς τα πιστοποιητικά ή τους ελέγχους που απαιτούνται σήμερα.»

Συμφωνία για την κινητικότητα των νέων

Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ακόμη να εργαστούν για μια συμφωνία που θα διευκολύνει τους νέους να ζουν και να εργάζονται σε όλη την Ήπειρο, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Το λεγόμενο πρόγραμμα «ισορροπημένης εμπειρίας των νέων» θα επιτρέψει σε νέους από τη Βρετανία και την ΕΕ να εργαστούν, να σπουδάσουν, να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ή να ταξιδέψουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα στις χώρες τους, αναφέρει το έγγραφο.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εργαστούν για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα εμπειρίας για τους νέους με όρους που θα συμφωνηθούν αμοιβαία», αναφέρει το έγγραφο. «Θα πρέπει να παρέχει μια ειδική διαδρομή έκδοσης βίζας και να διασφαλίζει ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων είναι αποδεκτός και από τις δύο πλευρές».

Η βρετανική κυβέρνηση μέχρι πριν από λίγους μήνες είχε απορρίψει τις απαιτήσεις της ΕΕ για μια συμφωνία για την κινητικότητα των νέων, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν πολύ κοντά στην αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων σε ολόκληρο το μπλοκ, την οποία η Βρετανία έθεσε τέλος όταν αποχώρησε από την ΕΕ το 2020.

Επίθεση Φάρατζ: Η συμφωνία θα είναι το τέλος της αλιείας

Μόλις ήρθαν στο φως οι λεπτομέρειες της συμφωνίας άρχισαν και οι πρώτες αντιδράσεις με τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, να μιλάει για πιθανό «τέλος της αλιευτικής βιομηχανίας».

«Εάν είναι αλήθεια, αυτό θα είναι το τέλος της αλιευτικής βιομηχανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.