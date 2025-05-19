Πέθανε ο θρύλος των Μπολσόι Γιούρι Γκριγκόροβιτς

Πέθανε η θρυλική μορφή του ρωσικού μπαλέτου σε ηλικία 98 ετών, Γιούρι Γκριγκόροβιτς, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί με τα διάσημα Μπολσόι.

Ο Γιούρι, γεννήθηκε στο Λένινγκραντ σε οικογένεια που είχε στενή σχέση με το Αυτοκρατορικό Ρωσικό Μπαλέτο.

Умер знаменитый хореограф Юрий Григорович.



Он сотрудничал с театрами многих стран мира, в том числе и Беларуси.https://t.co/p4gY39II3h pic.twitter.com/zBdDGJ0Dbr — Зеркало | Новости (@zerkalo_io) May 19, 2025

Не стало величайшего советского и русского хореографа, балетмейстера, артиста балета и педагога Юрия Николаевича Григоровича ! Ему было 98 !

Глыба мирового масштаба ! Таких уже нет … pic.twitter.com/EnSHauD1lP — Сергей (@sohi1962) May 19, 2025

Το έργο του

Αποφοίτησε από τη Χορογραφική Σχολή του Λένινγκραντ το 1946 και χόρεψε ως σολίστ του Μπαλέτου Κίροφ μέχρι το 1962. Η σκηνοθεσία του έργου «Το Πέτρινο Λουλούδι» (1957) του Σεργκέι Προκόφιεφ και του «Ο Θρύλος της Αγάπης» (1961) του έφερε αναγνώριση ως χορογράφου.

Το 1964 μετακόμισε στο Θέατρο Μπολσόι, όπου θα εργαζόταν ως καλλιτεχνικός διευθυντής μέχρι το 1995. Οι πιο διάσημες παραγωγές του στα Μπολσόι ήταν ο Καρυοθραύστης (1966), ο Σπάρτακος (1967) και ο Ιβάν ο Τρομερός (1975) (1975) (1984). Το 1984 και το 1995, κατηγορήθηκε ότι επέτρεψε στο θέατρο να βυθιστεί σε στασιμότητα και μετά από πολλές διαμάχες απομακρύνθηκε από το αξίωμά του. Στη συνέχεια, χορογράφησε για διάφορες ρωσικές ομάδες πριν εγκατασταθεί στο Κρασνοντάρ, όπου ίδρυσε τη δική του ομάδα.

Ο Γκριγκόροβιτς ηγήθηκε των κριτικών επιτροπών σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς κλασικού μπαλέτου. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, μπαλαρίνας Ναταλία Μπεσμερτνόβα, του δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει ξανά στο Μπολσόι ως ballet master και χορογράφος.

Πηγή: skai.gr

