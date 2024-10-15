Ο ΣΚΑΪ ήταν ο πρώτος ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός που κατάφερε να μπει και να καταγράψει τα όσα συμβαίνουν στη ζώνη επιχειρήσεων στο Λίβανο με τον απεσταλμένο ρεπόρτερ, Σταύρο Ιωαννίδη, να καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες.

Η δημοσιογραφική ομάδα πραγματοποιούσε ρεπορτάζ στη Μέτουλα του Βόρειου Ισραήλ όταν και η Χεζμπολάχ ξεκίνησε ένα μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες στην πόλη.

Οι οικισμοί έχουν εκκενωθεί καθώς η σιιτική οργάνωση έχει στοχοποιήσει κατοικημένες περιοχές.

Η αποστολή και όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο κλήθηκαν να βρουν καταφύγιο εντός δέκα δευτερολέπτων.

Στην περιοχή, σήμανε συναγερμός και εν συνεχεία, ζητήθηκε από τη δημοσιογραφική αποστολή να αποχωρήσει για λόγους ασφαλείας.

Καθώς το δημοσιογραφικό συνεργείο ήταν εν κινήσει σήμανε εκ νέου συναγερμός για ρίψη ρουκετών- και αντιαρματικών πυραύλων αυτή τη φορά.

Κρίθηκε επιβεβλημένη η εύρεση ενός νέου καταφύγιου.

Δείτε το συγκλονιστικό οδοιπορικό του ΣΚΑΪ στην κλειστή ζώνη επιχειρήσεων, στο βορειότερο σημείο του Ισραήλ, στη μεθόριο με το Λίβανο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.