Το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, ένα από τα πιο ισχυρά αντιπυραυλικά όπλα του αμερικανού στρατού είναι πιθανό να είναι έτοιμο ώστε να είναι επιχειρησιακό ακόμα και απόψε, σήμερα με πληροφορίες.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από το Πεντάγωνο ότι μια προπορευόμενη ομάδα στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και ορισμένα εξαρτήματα του προηγμένου συστήματος αεράμυνας έφτασαν στο Ισραήλ χθες Δευτέρα. Πρόσθετα στρατεύματα και εξαρτήματα έφτασαν σήμερα στο Ισραήλ και θα συνεχίσουν να καταφθάνουν και τις επόμενες ημέρες με σκοπό το αντιπυραυλικό σύστημα να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

«Τις επόμενες ημέρες, επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ και εξαρτήματα μπαταριών THAAD θα συνεχίσουν να φθάνουν στο Ισραήλ», δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, Υποστράτηγος Πάτρικ Ράιντερ. «Η μπαταρία θα είναι πλήρως λειτουργική στο εγγύς μέλλον, αλλά για λόγους λειτουργικής ασφάλειας δε θα συζητήσουμε χρονοδιαγράμματα».

Η ώρα μηδέν όπου το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου φαίνεται πως φτάνει. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ επανέλαβε σήμερα σε συνάντηση που είχε με μέλη του δεξιού Φόρουμ Gvura (Φόρουμ Ηρωισμού) των οικογενειών των ομήρων, ότι το Ισραήλ «θα απαντήσει σύντομα» στη μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

«Θα είναι μια ακριβής και θανατηφόρα απάντηση», πρόσθεσε.

Γιατί οι ΗΠΑ δίνουν το ισχυρό αντιπυραυλικό σύστημα;

Αξιωματούχοι λένε ότι η μπαταρία Terminal High-Altitude Area Defense (Thaad) θα ενισχύσει την ισραηλινή αεράμυνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δηλώνει ότι θέλει «να υπερασπιστεί το Ισραήλ».

Η έλευση του THAAD καθώς επίσης και η ανάπτυξη 100 στρατιωτών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς σηματοδοτεί την περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στον περιφερειακό πόλεμο που έχει ξεσπάσει. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει περισσότερους από 50.000 τόνους όπλα στο Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η ανάπτυξή του THAAD στο Ισραήλ αποτελεί μέρος του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ για τη γεφύρωση των κενών που εντοπίστηκαν στις αεροπορικές άμυνες του Ισραήλ ή αν υποδηλώνει αυξανόμενες ανησυχίες της Ουάσιγκτον για ένα πιο ισχυρό ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν πάντως έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς και στις υποδομές πετρελαίου ή ενέργειας, εν μέσω φόβων ότι θα πυροδοτήσει μια σπειροειδή σύγκρουση και θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Όποιο όμως και αν είναι το υπόβαθρο της απόφασης, σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάγκη του Ισραήλ για αμυντική βοήθεια των ΗΠΑ εν μέσω του διευρυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα,το σύστημα THAAD έρχεται τη στιγμή που έρευνα των Financial Times αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, στην προσπάθεια να θωρακίσει τα συστήματα αεράμυνάς του.

«Το πρόβλημα με τα πυρομαχικά του Ισραήλ είναι σοβαρό», δήλωσε η Ντάνα Στρολ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδια για τη Μέση Ανατολή. «Εάν το Ιράν απαντήσει σε μια ισραηλινή επίθεση και η Χεζμπολάχ συμμετάσχει επίσης, τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ θα κατακλυστούν», πρόσθεσε.

Τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι απεριόριστα, είπε η Στρολ σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύουν πυρομαχικά στην Ουκρανία και το Ισραήλ με τον ίδιο ρυθμό. "Πλησιάζουμε σε ένα οριακό σημείο", σχολίασε.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η έλλειψη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aerospace Industry, Boaz Levy, είπε ότι τα εργοστάσια λειτουργούσαν τρεις βάρδιες για να διατηρήσουν την παραγωγή. «Ορισμένες από τις γραμμές παραγωγής μας λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στόχος μας είναι να τηρήσουμε όλες τις υποχρεώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης «δεν είναι θέμα λίγων ημερών».

Τι είναι το σύστημα THAAD

Το σύστημα Thaad είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά των βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή Lockheed Martin, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων στις ΗΠΑ. Το σύστημα μετράει έξι εκτοξευτές τοποθετημένους σε φορτηγό, με οκτώ αναχαιτιστές σε κάθε εκτοξευτή. Κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια (766 εκατομμύρια λίρες) η μπαταρία και απαιτεί πλήρωμα περίπου 100 ατόμων για να λειτουργήσει.

Το THAAD είναι επίσης περιζήτητο από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Είναι ικανό να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους σε βεληνεκές 150 έως 200 χιλιομέτρων (93 έως 124 μίλια) και με σχεδόν τέλειο ποσοστό επιτυχίας στις δοκιμές.

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων συστημάτων ραντάρ και αναχαιτιστών, το THAAD, είναι το μόνο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ που μπορεί να εμπλέξει και να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μέσου βεληνεκούς εντός ή εκτός της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της τερματικής φάσης της πτήσης τους. Οι αναχαιτιστές THAAD είναι κινητικοί, που σημαίνει ότι απομακρύνουν τους εισερχόμενους στόχους συγκρουόμενοι μαζί τους αντί να εκραγούν κοντά στην εισερχόμενη κεφαλή.

Πηγή: skai.gr

