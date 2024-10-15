Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον της πόλης Σαφέντ και μιας στρατιωτικής βάσης, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, στο βόρειο Ισραήλ, που είναι σε ανοικτό πόλεμο στον Λίβανο με τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Χεζμπολάχ είπε ότι στοχοθέτησε ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες στα παραμεθόρια χωριά στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

Εδώ και έναν χρόνο, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν διασυνοριακά πυρά. Μετά την κλιμάκωση της 23ης Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 1.315 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

