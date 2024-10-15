Στο κέφι ήρθε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ σε μια συγκέντρωση κοντά στη Φιλαδέλφεια, και άρχισε να λικνίζεται για λίγα δευτερόλεπτα στο άκουσμα του τραγουδιού "YMCA".

Το ad hoc μουσικό φεστιβάλ στο προάστιο Oaks της Πενσυλβάνια έλαβε χώρα σε κλειστό χώρο. Ωστόσο, λόγω ζέστης δύο άνθρωποι λιποθύμησαν.

Όταν ο Τραμπ ζήτησε κλιματισμό, ο συντονιστής της εκδήλωσης, η κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νόεμ , προσπάθησε να κρατήσει τα πράγματα σε αυστηρό πολιτικό επίπεδο με ένα αστείο που παραπέμπει στον υψηλό πληθωρισμό. «Μάλλον δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, κύριε, σε αυτή την οικονομία», είπε.

Τότε ο Τραμπ αποφάσισε να αλλάξει τακτική λέγοντας: «Ας μην κάνουμε άλλες ερωτήσεις. Ας ακούσουμε μόνο μουσική. Ας το κάνουμε μουσικό. Ποιος στο διάολο θέλει να ακούει ερωτήσεις, σωστά;» είπε ο Τραμπ.

Ακολούθησε μια λίστα αναπαραγωγής εννέα τραγουδιών, με αποτέλεσμα για 40 λεπτά οι παρευρισκόμενοι να ακούνε μόνο τραγούδια.Στην playlist συμπεριλαμβάνονταν τραγούδια όπως It's A Man's, Man's, Man's World, The Village People's YMCA, Nothing Compares 2 U από τη Sinead O'Connor και τη διασκευή του Ave Maria του Luciano Pavarotti.

Καθ'όλη τη διάρκεια ο Τραμπ αναπηδούσε απαλά στις φτέρνες του στο ρυθμό της μουσικής μέχρι που ακούστηκε το "YMCA" που τότε δεν άντεξε και άρχισε να λικνίζεται.

Donald Trump suffers serious cognitive brain freeze. He just stands there silently, swaying to music in what's supposed to be a town hall Q&A. He was mentally exhausted after giving jibberish non-answers to five questions. https://t.co/bqIBnCdhYX — The New York Independent (@nyi_news) October 15, 2024

Ωστόσο, η παράξενη αυτή συμπεριφορά του δεν έμεινε ασχολίαστη από την αντίπαλό του στις εκλογές, Κάμαλα Χάρις η οποία είπε:«Ελπίζω να είναι καλά» αμφισβητώντας και πάλι τη διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τραμπ φαίνεται χαμένος, ζαλισμένος και σαν παγωμένος στη σκηνή», σχολίασε το επιτελείο της Δημοκρατικής αντιπάλου του, παρουσιάζοντας το βίντεο του συμβάντος.

@Fond_Pavarotti I certainly hope Donald Trump has paid your Foundation for the use of Mr. Pavarotti's music at his US campaign event. https://t.co/7QzXIU9QTx — Tuxedo Cat (@LaneC_PennState) October 15, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.