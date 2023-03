Συλλυπητήριο μήνυμα από το ΥΠΕΞ για την επίθεση στο Αμβούργο

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι από τη χθεσινή επίθεση με πυροβολισμούς στο Αμβούργο της Γερμανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς το λαό και την κυβέρνηση της Γερμανίας», προσθέτει.

Appalled and saddened by yesterday’s shooting attack in #Hamburg, Germany which claimed the lives of several people. Sincere condolences to the grieving families & wishes for speedy recovery to the injured. We express our solidarity w/ the people & Government of #Germany pic.twitter.com/UCCfxoGgBB