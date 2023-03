Ο τίτλος του Δούκα του Εδιμβούργου – τον οποίο κατείχε από τον γάμο του με την Ελισάβετ μέχρι και τον θάνατό του, πριν δύο χρόνια, ο Φίλιππος – πέρασε σήμερα στον πρίγκιπα Εδουάρδο, με απόφαση του αδερφού του, βασιλιά Κάρολου.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος απεβίωσε στις 9 Απριλίου 2021 και χρειάστηκαν δύο χρόνια για να «περάσει» στον 59χρονο κόμη του Εσσεξ, με αφορμή τα γενέθλιά του σήμερα.

Έστω και καθυστερημένα όμως, όπως σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα, ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά έλαβε τελικά τον ιστορικό και βαρυσήμαντο τίτλο, τον οποίο του είχε «τάξει» η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ όταν ο Εντουαρντ παντρεύτηκε το 1999 την σύζυγό του, Σοφία .

Ωστόσο,σε μία ασυνήθιστη κίνηση, ο τίτλος δεν θα «περάσει» στον γιο του Εδουάρδου αλλά, μετά τον θάνατό του, θα επανέλθει στο Στέμμα.

NEW: The King has today made his brother Prince Edward Duke of Edinburgh on his 59th birthday. He and Sophie become the Duke and Duchess of Edinburgh. Edward will hold the title for his lifetime, then it reverts to the Crown. James, Viscount Severn becomes Earl of Wessex. pic.twitter.com/df0J097ljm