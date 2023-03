«Σοκ και βαθιά θλίψη»: Συλλυπητήριο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου προς τους Έλληνες για τα Τέμπη

Συλλυπητήριο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου προς τους Έλληνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αναρτήθηκε στο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

«Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και βαθιά θλιμμένοι από τα νέα του φοβερού δυστυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν δύο τρένα στη βόρεια Ελλάδα και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα πιο βαθιά δυνατά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όλων εκείνων που τόσο τραγικά έχασαν τις ζωές τους.

»Κατά τις επισκέψεις μας στην Ελλάδα πάντα εντυπωσιαζόμαστε από την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του ελληνικού λαού και οι σκέψεις μας, οι προσευχές και η εγκάρδια συμπάθειά μας είναι με όλους εκείνους που έχουν επηρεαστεί από αυτή την αποτρόπαιη τραγωδία», είναι το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου.

A message of condolence from His Majesty The King to the President of Greece following the train crash in Northern Greece: