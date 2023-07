Συγκλονιστικό βίντεο στην Ινδία: Γυναίκες περιφέρονται γυμνές μετά από ομαδικό βιασμό – Καταδίκασε ο Μόντι 

Σοκ έχουν προκαλέσει στην παγκόσμια κοινότητα οι εικόνες δύο γυναικών που περιφέρονται από ομάδα αντρών γυμνές στους δρόμους χωριού στο κρατίδιο Μανιπούρ, μετά από ομαδικό βιασμό που υπέστησαν.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και τα social media της Ινδίας, η άγρια σεξουαλική επίθεση έγινε σε χριστιανές γυναίκες, τις οποίες συνέχεια τις περιέφεραν προς παραδειγματισμό.

What Happing in india? Manipur shameless gang rape incident ... this is india or animal living country, how to brave like this incidents they not humans they are all should not living in the world. They should be kill immediately all of them. pic.twitter.com/ZdY4Axuitq