Συγκλονιστικές μαρτυρίες Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα για την κατάσταση στην Τεχεράνη

Τη δική τους οπτική για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν και τα αμερικανικά χτυπήματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έδωσαν δύο Ιρανοί επιχειρηματίες οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, μιλώντας στον Βασίλη Κουφόπουλο και τη ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΚΑΙ «Στιγμιότυπα».

Η Σεϊ, Ιρανή επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού, περιέγραψε ένα καθεστώς το οποίο είναι σκληρό απέναντι στις γυναίκες και δεν διστάζει να τις σκοτώσει, όπως τη Μάχσα Αμίνι. Μάλιστα, ανέφερε πως πριν μία εβδομάδα βίασαν και σκότωσαν μια γυναίκα μέσα σε ένα ταξί.

Σημειώνεται πως η 22χρονη Μαχσά Αμινί πέθανε ενώ κρατείτο από την αστυνομία ηθών για μη σεβασμό του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στο Ιράν. Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί προκάλεσε μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης στο Ιράν, με αρκετές εκατοντάδες νεκρούς και τη σύλληψη χιλιάδων ανθρώπων.

«Ισραήλ και Αμερική τουλάχιστον προσπάθησαν να σταματήσουν τα εγκλήματα που κάνει ο Χαμενεΐ, είμαστε με την πλευρά τους σε αυτό το κομμάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε: «Φοβάμαι ακόμα και που είμαι μακριά»

«Πιστεύουμε ότι το ισλαμικό καθεστώς είναι απειλή για όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε η ίδια. Σύμφωνα με τη Σεϊ «δεν είναι Ισλάμ, είναι μια κακή δικτατορία που πήρε τη χώρα μας, αδειάζουν τα ταμεία και καταστρέφουν όλες τις αξίες που υπάρχουν στο Ιράν».

Για το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι στο Ιράν όσα συμβαίνουν μίλησε και ο Ιρανός επιχειρηματίας, Μερικ.

«Ο ιρανικός λαός εδώ και 30 χρόνια ταλαιπωρείται για μία πυρηνική ενέργεια, για κάτι που κάνουν και ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος. Η χώρα είναι σε embargo. Το νόμισμά μας έχει πέσει χαμηλά... 30 χρόνια ο κόσμος πεινάει, 30 χρόνια καταφέραμε να κάνουμε εχθρούς σε όλον τον πλανήτη, 30 χρόνια μας υποτιμάνε, όπου πάμε. Κάποτε δεν μας υποτιμούσαν, κάποτε το κεφάλι μας ήταν πολύ ψηλά όταν λέγαμε ότι είμαστε από το Ιράν. Τώρα μας υποτιμάνε... 30 χρόνια είμαστε μόνοι μας. Μας βάλανε να πολεμήσουμε με το Ιράκ, 8 χρόνια μετά είμαστε τελείως μόνοι... 30 χρόνια λέγανε μεγάλα λόγια, ότι θα πολεμήσουμε τους εχθρούς... 30 χρόνια φτιάξανε ένα πυρηνικό πρόγραμμα που σε μία βραδιά με 2 αεροπλάνα καταστράφηκε», ανέφερε ο Μερικ.

Όπως υπογραμμίζει, στο Ιράν τώρα δεν υπάρχουν καταφύγια, ούτε σειρήνες. «Πώς θες να αμυνθεί ο λαός σου αν τον αγαπάς χωρίς σειρήνες και καταφύγια», διερωτήθηκε ο ίδιος. Μάλιστα εξήγησε πως το Ισραήλ όποτε θέλει να χτυπήσει στέλνει μηνύματα στον κόσμο στο Ιράν να απομακρυνθεί, αναφέροντας την περιοχή που θα χτυπήσουν γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχουν σειρήνες και καταφύγια, σημειώνοντας πως ιστορικά αυτοί οι δύο λαοί ήταν πάντα ενωμένοι.

Σχετικά με το αν εκτιμά πως μέσα από τον πόλεμο υπάρχει πιθανότητα να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς ανέφερε πως τις τελευταίες 10 μέρες παρατηρεί πως για πρώτη φορά αυτοί που έλεγαν λέξεις όπως «ισλαμική δημοκρατία» αρχίζουν και λένε «πατρίδα», «Ιράν», χρησιμοποιούν άλλες λέξεις και όπως εξηγεί αυτό πιθανότατα συμβαίνει για να δώσουν πάθος στον κόσμο.

Ο ίδιος θεωρεί πως όπως έχουν τα πράγματα υπάρχουν δύο επιλογές: «Ή θα αλλάξει το καθεστώς ή θα μείνουν αυτοί και θα βασανίσουν ακόμα πιο πολύ τον λαό του Ιράν».

