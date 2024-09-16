Πεζεσκιάν: Υπόσχεται να εμποδίσει την αστυνομία ηθών να «ενοχλεί» τις γυναίκες

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί ώστε η αστυνομία ηθών να μην "ενοχλεί" τις γυναίκες που δεν φορούν την υποχρεωτική μαντίλα δημοσίως, όπως δήλωσε σήμερα, δεύτερη επέτειο του θανάτου της Μαχσά Αμινί ενώ τελούσε υπό κράτηση.

«Η αστυνομία ηθών υποτίθεται ότι δεν πρέπει να έρχεται αντιμέτωπη με (τις γυναίκες), θα φροντίσω να μην τις ενοχλεί», δήλωσε στην Τεχεράνη ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της πρώτης του συνέντευξης Τύπου μετά την εκλογή του τον Ιούλιο.

Ο Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις αυτές δύο χρόνια μετά τον θάνατο, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022, της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής, που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών για μη σεβασμό του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στο Ιράν.

"Ακόμη και ο γενικός εισαγγελέας είχε δηλώσει ότι (οι αστυνομικοί αυτοί) δεν είχαν δικαίωμα να έρθουν αντιμέτωποι" με τις γυναίκες, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Πεζεσκιάν είχε υποσχεθεί να αποσύρει από τον δρόμο την αστυνομία ηθών, μονάδα αρμόδια να επιβλέπει πώς φορούν οι γυναίκες την υποχρεωτική μαντίλα.

Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί προκάλεσε μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης στο Ιράν, με αρκετές εκατοντάδες νεκρούς και τη σύλληψη χιλιάδων ανθρώπων.

Οι αρχές αποκάλεσαν τις διαδηλώσεις "ταραχές" που ενορχηστρώθηκαν από τις δυτικές χώρες.

Ο Πεζεσκιάν, βουλευτής του ιρανικού κοινοβουλίου τότε, είχε επικρίνει έντονα τον Σεπτέμβριο του 2022 την αστυνομία για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να χαλαρώσει τους δρακόντειους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο διαδίκτυο, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022, το Ιράν μπλόκαρε το Instagram και το WhatsApp, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνταν περισσότερο μετά τον αποκλεισμό στις πλατφόρμες Youtube, Facebook, Telegram, Twitter και Tiktok τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

