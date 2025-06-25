Αρμενία: Σύλληψη Αρχιεπισκόπου για απόπειρα πραξικοπήματος

Οι αρμενικές αρχές συνέλαβαν την Τετάρτη τον Αρχιεπίσκοπο Μπαγκράτ Γκαλστανιάν, εξέχουσα μορφή της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας, μαζί με ακόμη 13 άτομα, κατηγορώντας τους για ενορχήστρωση συνωμοσίας με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή της χώρας, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του Γκαλστανιάν και 15 συνεργών του, οι οποίοι φέρονται να είχαν «προμηθευτεί τα απαραίτητα μέσα και τα εργαλεία για την τέλεση τρομοκρατικής επίθεσης και την κατάληψη της εξουσίας».

Συνολικά έχουν συλληφθεί 14 άτομα, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται επίσημα.

Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε μέσω Telegram ότι οι αρχές απέτρεψαν «ένα μεγάλο και σκοτεινό σχέδιο της «εγκληματικής-ολιγαρχικής ιεραρχίας» για την κατάληψη της εξουσίας στην Αρμενία».

Η σύλληψη του Αρχιεπισκόπου σηματοδοτεί την κορύφωση της αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης Πασινιάν και της ισχυρής Αρμενικής Εκκλησίας, λίγους μήνες πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές του 2025. Το τελευταίο διάστημα, οι δύο πλευρές αντάλλασσαν δημόσια σφοδρές κατηγορίες, ενώ αρκετοί ανώτεροι κληρικοί είχαν ζητήσει την παραίτηση του Πασινιάν μετά τις στρατιωτικές ήττες της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος-Αρμένιος δισεκατομμυριούχος Σαμβέλ Καραπετιάν συνελήφθη με την κατηγορία ότι προέβη σε δημόσια καλέσματα για κατάληψη της εξουσίας, αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διεξάγει εκστρατεία κατά της Εκκλησίας και δήλωσε πως θα ενεργήσει «με τον δικό του τρόπο» για να τη σταματήσει, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Armenpress.

Οι δικηγόροι του Καραπετιάν δηλώνουν ότι ο επιχειρηματίας αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια.

Ο δικηγόρος του Γκαλστανιάν, Σεργκέι Αρουτιουνιάν, δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του ποινικοποιείται άδικα από την κυβέρνηση, η οποία –όπως είπε– προσπαθεί να «δημιουργήσει μια ομίχλη και να ισχυριστεί ότι συνέλαβε μια τρομοκρατική ομάδα».

Ο Πασινιάν ανέβηκε στην εξουσία μέσα από μαζικές διαδηλώσεις το 2018, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη εσωτερική πίεση μετά τις σοβαρές ήττες της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν σε έναν σύντομο πόλεμο το 2020. Το 2023, το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε πλήρως τον ορεινό θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όπου οι Αρμένιοι της περιοχής απολάμβαναν de facto ανεξαρτησία επί δεκαετίες.

Αξιοποιώντας τη λαϊκή οργή για τις ήττες και τις εδαφικές παραχωρήσεις, ο Γκαλστανιάν και οι υποστηρικτές του ηγήθηκαν πολυήμερων διαδηλώσεων το περασμένο καλοκαίρι, ζητώντας την απομάκρυνση του Πασινιάν.

Αναλύοντας τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σήμερα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Γκαλστανιάν και οι συνεργοί του στρατολόγησαν πάνω από 1.000 άτομα, κυρίως πρώην στρατιωτικούς και αστυνομικούς, με σκοπό να μπλοκάρουν δρόμους, να παραλύσουν την κυκλοφορία, να υποκινήσουν βία και να διακόψουν τη λειτουργία του διαδικτύου, με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και την κατάληψη της εξουσίας.

Η Ερευνητική Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά ντοκουμέντα που φέρονται να καταγράφουν τον Γκαλστανιάν και άλλους να συζητούν σχέδια για την υποτιθέμενη απόπειρα πραξικοπήματος, καθώς και φωτογραφία που, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνει πυροβόλα όπλα και άλλα όπλα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών.

Ο Πασινιάν, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2026, έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση υπογραφής συνθήκης ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν, αν και η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει υψηλή και οι αναφορές για παραβιάσεις της εκεχειρίας έχουν αυξηθεί φέτος.



