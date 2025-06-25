Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για να έχει κανείς μια ρεαλιστική εικόνα των ζημιών που προκλήθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί τις επιθέσεις στο Ιράν απρόκλητες και την κατάσταση ανησυχητική.

Η Ρωσία είχε ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχει ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξακολουθεί να συνομιλεί με το ίδιο το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

