Δηλώσεις στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις αμυντικές δαπάνες και την Ουκρανία.

«Η κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πάει καλά», είπε μεταξύ άλλων ενώ έστειλε και το μήνυμα πως «δεν θα επιτρέψουμε εμπλουτισμό ουρανίου στην Τεχεράνη, στρατιωτικά». Ερωτώμενος συγκεκριμένα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναχτυπούσαν το Ιράν εάν επαναφέρει το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Φυσικά».

Σημείωσε πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πήγε δεκαετίες πίσω. «Νομίζω ότι το έχουν βαρεθεί, μόλις πέρασαν μια κόλαση... το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να εμπλουτίσουν», είπε.

Μάλιστα, παρομοίασε τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν με την απόφαση της χώρας του να ρίξει ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε: «Αυτό το χτύπημα τερμάτισε τον πόλεμο. Αυτό το χτύπημα τελείωσε τον πόλεμο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Χιροσίμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Ναγκασάκι, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, που τερμάτισε εκείνο τον πόλεμο. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα πολεμούσαν τώρα».

Ο Τραμπ συνέχισε να περιγράφει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν σαν «δύο παιδιά (που παίζουν) στην αυλή του σχολείου». «Αφήστε τα να τσακωθούν κολασμένα για 2-3 λεπτά και μετά είναι εύκολα να τα σταματήσετε».

President Trump Participates in an Official Greeting and Pull-Aside with the NATO Secretary General https://t.co/9yNinEmR3P — The White House (@WhiteHouse) June 25, 2025

Ερωτηθείς σχετικά με την έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που διέρρευσε, σχετικά με τα πλήγματα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι «πραγματικά δεν ξέρουν τι λένε» και ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «ουσιαστική εξάλειψη» των εγκαταστάσεων, ενώ εξαπέλυσε επίθεση -για ακόμη μια φορά- κατά του CNN και των New York Times, χρησιμοποιώντας τον όρο «αποβράσματα».

Επίσης, αναφέρθηκε και στη Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί πως γίνεται «μεγάλη πρόοδος» για την επίλυση του πολέμου. «Ακόμα και πριν από αυτό νομίζω ότι ήμασταν πολύ κοντά στο να κάνουμε μια συμφωνία για τη Γάζα- νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με το άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των ηγετών πως: «Είμαστε μαζί τους μέχρι τέλους».

Αναφορικά με τον νέο στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες, φαίνεται πως υπάρχει μια σύγχυση καθώς ο Τραμπ φαίνεται να πιστεύει πως θα υπάρξει ψηφοφορία.

Ο Μαρκ Ρούτε παρενέβη λέγοντας: «Στην πραγματικότητα, σήμερα θα αποφασίσουμε ομόφωνα να το κάνουμε αυτό, το πιστεύω αυτό». Ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουν «μέχρι την ψηφοφορία ... γιατί μερικές φορές, ξέρετε, συμβαίνουν περίεργα πράγματα», αλλά ο Ρούτε τον διαβεβαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά.

Για την αύξηση των αμυντικών δαπανών σημείωσε πως «αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα από το 2%. Και πολλοί δεν πλήρωσαν καν το 2%, οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη είδηση».

Για την επικείμενη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως «θα συζητήσουμε τα αυτονόητα. Θα συζητήσουμε τις δυσκολίες του. Έχει μια μικρή δυσκολία. Ο Ζελένσκι είναι καλός τύπος. Θα τον συναντήσω σήμερα. Υποθέτω ότι θα συζητήσουμε για την Ουκρανία».

Πρόσθεσε επίσης πως «έχω μιλήσει πολύ με τον Πούτιν, ήταν πολύ καλός» και επανέλαβε πως ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρθηκε να τον βοηθήσει με το Ιράν, με τον ίδιο να του απαντά: «Βοήθησέ μας με τη Ρωσία, όχι το Ιράν».

Πηγή: skai.gr

