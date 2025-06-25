Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά το χτύπημα των ΗΠΑ

Στον απόηχο της αντιπαράθεσης για το εάν οι αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, η Maxar Technologies έφερε στη δημοσιότητα νέες δορυφορικές φωτογραφίες.

Στις δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα με την ανάλυση που έκανε το Fox News, φαίνονται σημαντικές ζημιές σε τρεις από τις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, λίγες ημέρες μετά το χτύπημα των αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 stealth.

Οι νέες φωτογραφίες, που δημοσιεύθηκαν στις 24 Ιουνίου, δείχνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών, την ακρίβεια και το βάθος με το οποίο χτύπησαν τις υπόγειες πυρηνικές υποδομές του Ιράν.

Στην καλά οχυρωμένη εγκατάσταση εμπλουτισμού καυσίμων, το Φορντό, που βρίσκεται κάτω από βουνό, οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν πολλαπλούς κρατήρες κατά μήκος των κύριων δρόμων πρόσβασης και ακριβώς στις εισόδους των συγκροτημάτων σήραγγας. Αρκετά περιμετρικά κτίρια φαίνεται πως καταστράφηκαν ολοσχερώς και ένας κρατήρας φαίνεται να έχει ανοίξει στον δρόμο που οδηγεί στην εγκατάσταση.

Η δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε στις 24η Ιουνίου από την Maxar Technologies, δείχνει ζημιές από βόμβες στην εγκατάσταση εμπλουτισμού καυσίμων Φορντό του Ιράν

Αντίστοιχα, στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν φαίνονται επίσης καταστροφές στην επιφάνεια. Παράλληλα, οι λήψεις, όπως αναφέρει και το Fox News δείχνει και τις εισόδους των σηράγγων να έχουν χτυπηθεί. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, οι εικόνες επιβεβαιώνουν τις αναφορές ότι η επιχείρηση αποσκοπούσε στην εξουδετέρωση θαμμένων υποδομών που ήταν απρόσιτες.

H δορυφορική εικόνα των εγκαταστάσεων του Ισφαχάν που ελήφθη στις 24 Ιουνίου δείχνει ζημιές στις εισόδους της σήραγγας, σύμφωνα με την Maxar

Παράλληλα, στη Νατάνζ, δύο κρατήρες που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από αμερικανικά πυρομαχικά φαίνονται καλυμμένοι με χώμα. Τα πλήγματα αυτά φέρεται να είχαν ως στόχο τις υπόγειες αίθουσες φυγοκέντρησης όπου γίνεται ο εμπλουτισμός του ουρανίου.

Η δορυφορική εικόνα της Maxar Technologies δείχνει εκτεταμένες νέες ζημιές στις εγκαταστάσεις της Νατάνζ στο Ιράν μετά τα αμερικανικά πλήγματα

Εκτός από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν από τις ΗΠΑ, οι εικόνες του Maxar κατέγραψαν ξεχωριστές ζημιές από αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη.

Οι εικόνες δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές που πιστεύεται ότι συνδέονται με ύποπτα κτίρια πυρηνικού προγράμματος, κοντά στο Πανεπιστήμιο Shahid Rajaee της Τεχεράνης.

Οι δορυφορικές εικόνες από την Maxar Technologies δείχνουν κτίρια κοντά στο Πανεπιστήμιο Shahid Rajaee της Τεχεράνης πριν και μετά τις αεροπορικές επιδρομές στις 22 Ιουνίου 2025. Η εικόνα στα δεξιά, που λήφθηκε στις 24 Ιουνίου, δείχνει εκτεταμένες καταστροφές σε ύποπτες εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Έντονη αντιπαράθεση για τις ζημιές

Σημειώνεται πως προκαταρκτική έκθεση των ζημιών της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, που έφερε στη δημοσιότητα το CNN, ανέφερε πως οι αμερικανικές στρατιωτικές επιδρομές σε τρεις από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν κατέστρεψαν τους βασικούς πυρήνες του πυρηνικού του προγράμματος και, πιθανότατα, απλώς το καθυστέρησαν μερικούς μήνες.

Οι έρευνες για το μέγεθος των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και το κατά πόσον οι επιδρομές έχουν περιορίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και μπορεί να αναθεωρηθούν με νέα στοιχεία. Ωστόσο, τα πρώτα συμπεράσματα ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς διακηρύξεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Δύο από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την αξιολόγηση για το μέγεθος των ζημιών ανέφεραν ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν καταστράφηκε. Ένα από αυτά διεμήνυσε ότι οι φυγοκεντρητές παραμένουν σχεδόν «άθικτοι».

Η δημοσιοποίηση του πορίσματος, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης και του προέδρου Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με την έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που διέρρευσε, σχετικά με τα πλήγματα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφος πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως «πραγματικά δεν ξέρουν τι λένε» και ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «ουσιαστική εξάλειψη» των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, συνέχισε τις επιθέσεις του κατά του CNN και των New York Times, χρησιμοποιώντας τον όρο «αποβράσματα». «Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πήγε πίσω δεκαετίες», επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

