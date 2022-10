Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν συγκέντρωση στρατιωτικού εξοπλισμού στα σύνορα Λευκορωσίας - Ουκρανίας

Τους τελευταίους μήνες στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Ζιαμπρόφκα» κοντά στην πόλη Γκομέλ, που βρίσκεται στα σύνορα Λευκορωσίας – Ουκρανίας, αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών φορτηγών και εμφανίσθηκαν νέες συστοιχίες πυραύλων S-300 και S-400, γράφει η λευκορωσική υπηρεσία του Radio Svoboda (Radio Liberty) επικαλούμενη δορυφορικές φωτογραφίες, τις οποίες παραχώρησε η αμερικανική εταιρεία Planet Labs.

Οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι εμφανίσθηκαν αναχώματα από άμμο καθώς και ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών φορτηγών. Επιπλέον, η έκταση του ίδιου του στρατοπέδου έχει επεκταθεί. Το Radio Svoboda σημειώνει ότι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 16 Οκτωβρίου δείχνει επίσης ένα τρένο που φτάνει.

Το αεροδρόμιο «Ζιαμπρόφκα» απέχει από το ουκρανικό έδαφος 50 χιλιόμετρα.

The transfer of military equipment with new tactical signs was noticed near Minsk, Belarus. pic.twitter.com/a40UTGfkhn