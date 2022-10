Γκάφα: Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι τα Bayraktar είναι άχρηστα! «Οι Ρώσοι τα κατέρριψαν σε μια εβδομάδα» - Οργή των Τούρκων

Γκάφα ολκής… Ο Ουκρανός πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Σεργκέι Πασίνσκι, παραδέχθηκε ότι τα πολυδιαφημισμένα τουρκικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ, που χαιρετίστηκαν τόσο από το Κίεβο όσο και από δυτικά μέσα ενημέρωσης ως «game changers» στην εξέλιξη του πολέμου, στην πράξη αποτελούν περισσότερο προπαγανδιστικό εργαλείο μάρκετινγκ παρά «υπερόπλο»… Ο λόγος είναι η απόλυτη ευαλωτότητά τους στα συστήματα αεράμυνας.



Ο Ουκρανός αξιωματούχος έκανε αυτή την αποκάλυψη σε μια συνέντευξη με τους Ρώσους φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, πιστεύοντας ότι μιλούσε με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα Μάικλ ΜακΦόλ!



Russian pranksters Vovan and Lexus have pranked yet another Ukrainian official. This time, they got Sergey Pashinsky, chairman of the Committee on National Security and Defense Council, to thrash Bayraktar TB2 drones.

"In Bayraktar there's more PR & corruption than combat use". pic.twitter.com/MzhIG9Ei9T