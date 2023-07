Ζελένσκι: Στρατιωτικές θέσεις κοντά στο Μπαχμούτ επισκέφτηκε ο ουκρανός πρόεδρος

Ουκρανικές στρατιωτικές θέσεις κοντά στο Μπαχμούτ, όπου και βρίσκεται το ανατολικό μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων, επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τον Ζελένσκι στο Twitter, τον δείχνουν να συναντά στρατιώτες και να κοιτάζει σε χάρτες στο εσωτερικό ενός καταφυγίου-δωματίου χωρίς παράθυρα, ενώ ο ίδιος εκφράστηκε θετικά για τις ειδικές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!



