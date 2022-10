Στους Μπερνάνκι, Ντάιαμοντ και Ντίμπβιγκ το Νόμπελ Οικονομίας 2022

Με την ανακοίνωση των φετινών νικητών για το Νόμπελ Οικονομίας ολοκληρώθηκαν σήμερα οι ανακοινώσεις για τα Βραβεία Νόμπελ 2022.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Βραβείο Νόμπελ 2022 στις Οικονομικές Επιστήμες στους Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond και Philip H. Dybvig.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.” #NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj

Οι τρεις οικονομολόγοι τιμήθηκαν «για την έρευνά τους σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές κρίσεις», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Νόμπελ,

The work for which Ben Bernanke, Douglas Diamond and Philip Dybvig are being recognised has been crucial to subsequent research that has enhanced our understanding of banks, bank regulation, banking crises and how financial crises should be managed.#NobelPrize pic.twitter.com/4drJwZ0yF9