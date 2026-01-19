Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο.

Οριστικός απολογισμός αναμένεται μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες, όπως σημείωσε ο πρόεδρος στην συνέντευξη Τύπου.

Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών είχε αναφέρει 39 νεκρούς από το δυστύχημα.

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απόλογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο συρμό από την αντίθετη κατεύθυνση, παρασύροντάς τον εκτός γραμμών και σε πρανές, σε ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών.



🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ανταμούζ, στην επαρχία Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτη.

Τεχνικοί που πραγματοποίησαν επιτόπια επιθεώρηση εντόπισαν φθορά στον σύνδεσμο που ενώνει τα τμήματα της ράγας, γνωστό ως fishplate, γεγονός που δείχνει ότι η βλάβη υπήρχε εδώ και καιρό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως ανέφερε, ο ελαττωματικός σύνδεσμος είχε δημιουργήσει κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο μεγάλωνε όσο συνέχιζαν να διέρχονται τρένα από τη γραμμή.

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα από το πρακτορείο Reuters για το πώς συνέβη το δυστύχημα:

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της εν εξελίξει έρευνας, τόνισε ότι οι τεχνικοί θεωρούν τον σπασμένο σύνδεσμο κομβικό στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων του δυστυχήματος.

Η Ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Ομοίως, ο διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου Adif και το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών, που εποπτεύει τη CIAF, δεν σχολίασαν.

Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια, σημειώνοντας ωστόσο ότι το δυστύχημα σημειώθηκε υπό «παράξενες συνθήκες» και ότι το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους έχει σχεδόν αποκλειστεί.

Αρχικά ευρήματα της επιθεώρησης

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έρευνας, τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στη σιδηροτροχιά, ωστόσο το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο.

Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, με βασικό μέτοχο τον ιταλικό κρατικά ελεγχόμενο όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η πηγή παρέπεμψε σε φωτογραφία που απεικονίζει το κενό στη ράγα, η οποία περιλαμβάνεται και σε υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Guardia Civil. Η περιοχή έχει σημανθεί με αριθμούς συμβάντων από την αστυνομία και έχει φωτογραφηθεί από ιατροδικαστικούς και πραγματογνώμονες.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε συγκαταλέγονταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος το πρωί της Δευτέρας. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μετά το δυστύχημα.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο της Iryo ήταν λιγότερο από τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κατασκευαστής του συρμού, Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση του τρένου στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης, χωρίς να εντοπίσει ανωμαλίες.

Το τρένο είναι μοντέλο Frecciarossa 1000, το ίδιο που χρησιμοποιείται και στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.

