Ισπανία: Βίντεο από drone δείχνει τον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Βίντεο από drone της Πολιτικής Προστασίας, δείχνει τον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία.

To σιδηροδρομικό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Σύμφωνα με την El Pais, 48 άτομα νοσηλεύονται, 12 από τους οποίους στην εντατική (11 ενήλικες και ένα παιδί).

Το δυστύχημα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ισπανίας, σημειώθηκε στην περιοχή Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Ο Iσπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Η σύγκρουση δεν προκλήθηκε από υπερβολική ταχύτητα ή ανθρώπινο λάθος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας Renfe, η οποία διαχειριζόταν ένα από τα τρένα που εμπλέκονταν στη σύγκρουση, σημειώνει το BBC.

Σε συνέντευξή του στο RNE, τον εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας, ο Álvaro Fernández Heredia δήλωσε ότι το ανθρώπινο λάθος «έχει πρακτικά αποκλειστεί», καθώς ακόμη και αν είχε γίνει κάποιο λάθος, ένα σύστημα εντός του τρένου θα το είχε διορθώσει.

Προσθέτει ότι και τα δύο τρένα κινούνταν με ταχύτητα μικρότερη από τα 250 χλμ/ώρα στο τμήμα της γραμμής όπου συνέβη η σύγκρουση και ότι αυτή έλαβε χώρα σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής και όχι σε μια στροφή.

Ο Fernández Heredia υποδεικνύει ως πιο πιθανή αιτία είτε τη μηχανική βλάβη είτε κάποιο πρόβλημα στις υποδομές, αλλά τονίζει ότι είναι «πολύ περίπλοκο» να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα τόσο σύντομα μετά το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

