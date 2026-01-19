Βίντεο και μαρτυρίες επιβατών που βρίσκονταν μέσα στα δύο μοιραία τρένα που συγκρούστηκαν χθες το βράδυ στην Κόρδοβα της Ισπανίας, έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται στα social media και τα μέσα ενημέρωσης.

Σε ένα από αυτά, οι επιβάτες ενός βαγονιού, βυθισμένοι στο σκοτάδι μετά την σύγκρουση, ακούν σιωπηλοί τις οδηγίες μέλους του προσωπικού του συρμού.

Ο υπάλληλος τους ζητά να παραμείνουν ψύχραιμοι και καθιστοί μέσα στο βαγόνι, καθώς δεν είναι ακόμα ασφαλές να βγουν έξω.

Τους προτείνει να είναι προετοιμασμένοι για την εκκένωση ,ενώ ζητά από όσους είναι γιατροί ή γνωρίζουν πρώτες βοήθειες να πάνε στα πρώτα βαγόνια.

⚠️Spain train disaster kills at least 39 as two high-speed services collide near Córdoba. pic.twitter.com/ZIIneSu6CJ — Truthseeker (@Xx17965797N) January 19, 2026

Σε άλλο βίντεο από το εσωτερικό του ενός εκτροχιασμένου τρένου, φαίνονται όρθιοι επιβάτες που περιμένουν να εγκαταλείψουν το βαγόνι τους.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

