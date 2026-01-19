Λογαριασμός
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Βίντεο μέσα από βαγόνι: Στα «χαμένα» οι επιβάτες, ακούνε οδηγίες 

Ο υπάλληλος τους ζητά να παραμείνουν ψύχραιμοι μέσα στο βαγόνι- « Όσοι είναι γιατροί ή γνωρίζουν πρώτες βοήθειες να πάνε στα πρώτα βαγόνια» 

ισπανια

Βίντεο και μαρτυρίες επιβατών που βρίσκονταν μέσα στα δύο μοιραία τρένα που συγκρούστηκαν χθες το βράδυ στην Κόρδοβα της Ισπανίας, έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται στα social media και τα μέσα ενημέρωσης. 

Σε ένα από αυτά, οι επιβάτες ενός βαγονιού, βυθισμένοι στο σκοτάδι μετά την σύγκρουση, ακούν σιωπηλοί τις οδηγίες μέλους του προσωπικού του συρμού.

Ο υπάλληλος τους ζητά να παραμείνουν ψύχραιμοι και καθιστοί μέσα στο βαγόνι, καθώς δεν είναι ακόμα ασφαλές να βγουν έξω. 

Τους προτείνει να είναι προετοιμασμένοι για την εκκένωση ,ενώ ζητά από όσους είναι γιατροί ή γνωρίζουν πρώτες βοήθειες να πάνε στα πρώτα βαγόνια. 

Σε άλλο βίντεο από το εσωτερικό του ενός εκτροχιασμένου τρένου, φαίνονται όρθιοι επιβάτες που περιμένουν να εγκαταλείψουν το βαγόνι τους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισπανία τρένα Δυστύχημα
