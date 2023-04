Ενδεχόμενη έκρηξη του ηφαιστείου Νεβάδο ντελ Ρουίς στην Κολομβία - Σχέδιο εκκένωσης των κοινοτήτων σε ακτίνα 15 χλμ - Δείτε βίντεο

Οι αρχές της Κολομβίας καταρτίζουν σχέδιο εκκένωσης των κοινοτήτων που βρίσκονται σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο Νεβάδο ντελ Ρουίς, το οποίο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να εκραγεί σύντομα.

Nevado Del Ruiz volcano, which erupted severely in 1985 and killed around 25,000 people, is under warning from Colombia's Geological Service due to an increase in seismic activity recently pic.twitter.com/UyfrDQOyTM